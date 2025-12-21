21 दिसंबर 2025,

रविवार

पाकिस्तान से हार के बाद रोने लगे वैभव सूर्यवंशी! एक गलती की वजह से टूट गया सपना

अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 26 रन बना सके और भारतीय टीम सिर्फ 156 रन पर ढेर हो गई।

Dec 21, 2025

Vaibhav Sooryavanshi in U19 Asia Cup 2025: अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में रविवार को पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 191 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ वैभव सूर्यवंशी का एक महीने के अंदर दूसरी बार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने का सपना टूट गया। इससे पहले इमर्जिंग एशिया कप में भी वह टीम का हिस्सा थे, जहां भारतीय टीम फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी।

फाइनल से पहले नहीं हारी थी एक भी मैच

इस बार भारतीय टीम बिना कोई मैच हारे फाइनल में पहुंची थी। उसने ग्रुप स्टेज के तीनों मुकाबले जीते और सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल में भारतीय टीम का सामना उसी पाकिस्तान से हुआ, जिसे उसने ग्रुप स्टेज में आसानी से हरा दिया था। फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 347 रन बनाए। समीर मिन्हास ने 172 रन कूटे, जिसमें 9 छक्के और 17 चौके शामिल थे। इस पारी की बदौलत पाकिस्तान ने एशिया कप फाइनल में न सिर्फ बड़ा स्कोर खड़ा किया, बल्कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर दबाव भी बना दिया।

348 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले कप्तान आयुष म्हात्रे सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी ने तेज शुरुआत की और तीन छक्के व एक चौका लगाकर यह जता दिया कि वह फाइनल में किस इरादे से उतरे हैं। हालांकि दसवीं गेंद पर वह आउट हो गए और सिर्फ 26 रन बना सके।

हार के बाद रोते नजर आए वैभव

इसके बाद टीम इंडिया की विकेटों की झड़ी लग गई। आखिर में दीपेश देवेंद्र ने 16 गेंदों में छह चौके और दो छक्कों की मदद से 36 रन जरूर बनाए, लेकिन तब तक टीम इंडिया की खिताब जीतने की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। अली राजा के चार विकेट और मोहम्मद संयम, अब्दुल शुभम व हुजैफा एहसान के दो-दो विकेट की बदौलत पाकिस्तान ने यह मुकाबला 191 रन से जीत लिया। इस हार के बाद वैभव सूर्यवंशी स्टैंड में बैठे-बैठे रोने लगे और उनकी आंखों से आंसू निकलते नजर आए। इस मुकाबले में टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह रही टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला।

फाइनल में टीम इंडिया से हुई बड़ी गलती, पाकिस्तान बना एशिया कप चैंपियन, ये खिलाड़ी रहा हार का विलेन
क्रिकेट
U19 Team India

Updated on:

21 Dec 2025 06:28 pm

Published on:

21 Dec 2025 06:27 pm

पाकिस्तान से हार के बाद रोने लगे वैभव सूर्यवंशी! एक गलती की वजह से टूट गया सपना

