पाकिस्तान से हार के बाद रोने लगे वैभव सूर्यवंशी! एक गलती की वजह से टूट गया सपना

इसके बाद टीम इंडिया की विकेटों की झड़ी लग गई। आखिर में दीपेश देवेंद्र ने 16 गेंदों में छह चौके और दो छक्कों की मदद से 36 रन जरूर बनाए, लेकिन तब तक टीम इंडिया की खिताब जीतने की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। अली राजा के चार विकेट और मोहम्मद संयम, अब्दुल शुभम व हुजैफा एहसान के दो-दो विकेट की बदौलत पाकिस्तान ने यह मुकाबला 191 रन से जीत लिया। इस हार के बाद वैभव सूर्यवंशी स्टैंड में बैठे-बैठे रोने लगे और उनकी आंखों से आंसू निकलते नजर आए। इस मुकाबले में टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह रही टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला।