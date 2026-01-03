3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

संजू सैमसन ने VHT के पहले ही मैच में मात्र इतनी गेंद पर जड़ा तूफानी शतक, क्या NZ के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगी जगह?

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन जल्द होने वाला है। इससे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 03, 2026

Sanju Samson

VHT के पहले ही मुक़ाबले में संजू सैमसन ने शतक जड़ दिया है। (Photo Credit -IANS)

Sanju Samson, Vijay Hazare Trophy: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 में अपना पहला मुक़ाबला खेल रहे हैं। झारखंड के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है। 312 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सैमसन ने समझदारी से बल्लेबाजी की और मात्र 90 गेंद पर शतक पूरा कर लिया। यह उनके लिस्ट ए करियर का चौथा शतक है।

सैमसन ने VHT के पहले ही मैच में जड़ा शतक

सैमसन अबतक 90 गेंद पर तीन छक्के और 9 चौकों की मदद से 100 रन बना चुके हैं। उन्होंने साथी सलामी बल्लेबाज रोहन कुन्नुमल के साथ पहले विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी की। कुन्नुमल 78 गेंद पर 11 छक्के और आठ चौके की मदद से 124 रन बनाकर आउट हुए। खबर लिखे जाने तक टीम ने मात्र 31 ओवर में एक विकेट खोकर 240 रन बना लिए हैं। जीत के लिए अब मात्र 109 रनों की जरूरत है।

क्या सैमसन की वनडे टीम में होगी वापसी?

सैमसन का यह शतक ऐसे समय में आया है जब भारतीय वनडे टीम में बैकअप विकेट कीपर को लेकर बहस चल रही है। खब्बू विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को वनडे टीम से ड्रॉप किए जाने की खबरें चल रही है। पंत के वनडे करियर पर नज़र डाली जाये तो उन्होंने अबतक अपने वनडे करियर में कुछ खास नहीं किया है और सैमसन की तुलना में उनके आंकड़े भी बेहद खराब हैं।

पंत ल वनडे करियर कुछ खास नहीं रहा

पंत ने 2018 में वनडे डेब्यू किया था, तब से अबतक पंत 31 मैच खेल चुके हैं और उनके बल्ले से 900 रन भी नहीं आए हैं। पंत ने 27 पारियों में 33.5 की मामूली औसत से 871 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से मात्र एक शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। वहीं सैमसन को अबतक 16 मैच खेलने का मौका मिला है। इसकी 14 पारियों में 56.67 की शानदार औसत से उन्होंने 510 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पार्ल में खेले गए अपने आखिरी वनडे में उन्होंने शानदार शतक जड़ा था, जिससे उनका जबरदस्त फॉर्म साबित होता है। बोलेंड पार्क में खेले गए इस मैच में सैमसन ने 114 गेंद पर 108 रनों की पारी खेली थी।

ये भी पढ़ें

हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बनाई गेंदबाजों की रेल, सिर्फ इतनी गेंदों पर जड़ डाला अपना पहला लिस्ट-ए शतक
क्रिकेट
Hardik Pandya smash maiden list-A Century

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Jan 2026 03:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / संजू सैमसन ने VHT के पहले ही मैच में मात्र इतनी गेंद पर जड़ा तूफानी शतक, क्या NZ के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगी जगह?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इस खतरनाक बल्लेबाज की हुई वापसी

क्रिकेट

5 मैच में 4 शतक और 514 रन… 102.80 के औसत से इस बल्लेबाज ने विजय हजारे ट्रॉफी में मचाई तबाही, क्या होगी वनडे टीम में एंट्री?

Karnataka vs Puducherry in VHT 2025-26
क्रिकेट

हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बनाई गेंदबाजों की रेल, सिर्फ इतनी गेंदों पर अपना पहला लिस्ट-ए शतक

Hardik Pandya smash maiden list-A Century
क्रिकेट

मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल से बाहर, क्या केकेआर को देने होंगे 9.20 करोड़ रुपए? जानें क्या है नियम

Mustafizur Rahman
क्रिकेट

VHT 2025-26 में अर्शदीप सिंह ने जयपुर मचाया कोहराम, विपक्षी टीम को महज 75 रन पर समेट सिर्फ 6 ओवर में जीता मैच

VHT 2025-26
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.