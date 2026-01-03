संजू सैमसन ने VHT के पहले ही मैच में मात्र इतनी गेंद पर जड़ा तूफानी शतक, क्या NZ के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगी जगह?

VHT के पहले ही मुक़ाबले में संजू सैमसन ने शतक जड़ दिया है। (Photo Credit -IANS)
Sanju Samson, Vijay Hazare Trophy: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 में अपना पहला मुक़ाबला खेल रहे हैं। झारखंड के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है। 312 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सैमसन ने समझदारी से बल्लेबाजी की और मात्र 90 गेंद पर शतक पूरा कर लिया। यह उनके लिस्ट ए करियर का चौथा शतक है।
सैमसन अबतक 90 गेंद पर तीन छक्के और 9 चौकों की मदद से 100 रन बना चुके हैं। उन्होंने साथी सलामी बल्लेबाज रोहन कुन्नुमल के साथ पहले विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी की। कुन्नुमल 78 गेंद पर 11 छक्के और आठ चौके की मदद से 124 रन बनाकर आउट हुए। खबर लिखे जाने तक टीम ने मात्र 31 ओवर में एक विकेट खोकर 240 रन बना लिए हैं। जीत के लिए अब मात्र 109 रनों की जरूरत है।
सैमसन का यह शतक ऐसे समय में आया है जब भारतीय वनडे टीम में बैकअप विकेट कीपर को लेकर बहस चल रही है। खब्बू विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को वनडे टीम से ड्रॉप किए जाने की खबरें चल रही है। पंत के वनडे करियर पर नज़र डाली जाये तो उन्होंने अबतक अपने वनडे करियर में कुछ खास नहीं किया है और सैमसन की तुलना में उनके आंकड़े भी बेहद खराब हैं।
पंत ने 2018 में वनडे डेब्यू किया था, तब से अबतक पंत 31 मैच खेल चुके हैं और उनके बल्ले से 900 रन भी नहीं आए हैं। पंत ने 27 पारियों में 33.5 की मामूली औसत से 871 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से मात्र एक शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। वहीं सैमसन को अबतक 16 मैच खेलने का मौका मिला है। इसकी 14 पारियों में 56.67 की शानदार औसत से उन्होंने 510 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पार्ल में खेले गए अपने आखिरी वनडे में उन्होंने शानदार शतक जड़ा था, जिससे उनका जबरदस्त फॉर्म साबित होता है। बोलेंड पार्क में खेले गए इस मैच में सैमसन ने 114 गेंद पर 108 रनों की पारी खेली थी।
