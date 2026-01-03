3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बनाई गेंदबाजों की रेल, सिर्फ इतनी गेंदों पर जड़ डाला अपना पहला लिस्ट-ए शतक

Hardik Pandya smash maiden list-A Century: हार्दिक पंड्या ने शनिवार को राजकोट विदर्भ के खिलाफ सिर्फ 68 गेंदों पर शतक जड़ा है। ये लिस्‍ट ए क्रिकेट में उनका पहला शतक है। इतना ही नहीं उन्‍होंने एक ओवर 34 रन भी बनाए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 03, 2026

Hardik Pandya smash maiden list-A Century

विजय हजारे ट्रॉफी में बल्‍लेबाजी करते हार्दिक पंड्या। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/sportstar)

हार्दिक पंड्या ने शनिवार को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में बड़ौदा और विदर्भ के बीच विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान अपना पहला लिस्ट ए शतक लगाया। पांड्या ने छह चौकों और आठ छक्कों की मदद से सिर्फ 68 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया है। भारत के स्‍टार ऑलराउंडर जब बल्लेबाजी करने आए तब बड़ौदा 20वें ओवर में 71 रन पर पांच विकेट गंवा चुका था। नंबर सात पर बल्लेबाजी करने आए पंड्या ने समय लिया और 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि, उन्होंने जल्द ही अपनी गति बदली और तिहरे अंक तक पहुंचने के लिए सिर्फ 24 गेंदें लीं।

एक ओवर में बना डाले 34 रन

इस मैच में हार्दिक पंड्या ने 39वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर पार्थ रेखड़े के एक ओवर में 34 रन बनाए। यह विजय हजारे ट्रॉफी में तीसरा सबसे महंगा ओवर है, जिसमें पांच छक्के और एक चौका शामिल था। आखिरकार वह 92 गेंदों में 133 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें उन्होंने 11 छक्के और आठ चौके लगाए।

VHT के मौजूदा सीजन में पंड्या का पहला मैच

यह इस सीजन में 50 ओवर के टूर्नामेंट में बड़ौदा के लिए पंड्या का पहला मैच है। 32 साल के इस खिलाड़ी ने आखिरी बार यह फॉर्मेट मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था। अब तक कुल मिलाकर पंड्या ने 119 लिस्ट ए मैच खेले हैं, जिसमें भारत के लिए 94 वनडे, इंडिया ए के लिए आठ और बड़ौदा के लिए 17 मैच शामिल हैं। उनका पिछला बेस्ट स्कोर 2020 में कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन नॉट आउट था। पंड्या ने लिस्ट ए क्रिकेट में 2300 से ज्‍यादा रन बनाए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Updated on:

03 Jan 2026 01:56 pm

Published on:

03 Jan 2026 01:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बनाई गेंदबाजों की रेल, सिर्फ इतनी गेंदों पर जड़ डाला अपना पहला लिस्ट-ए शतक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल से बाहर, क्या केकेआर को देने होंगे 9.20 करोड़ रुपए? जानें क्या है नियम

Mustafizur Rahman
क्रिकेट

VHT 2025-26 में अर्शदीप सिंह ने जयपुर मचाया कोहराम, विपक्षी टीम को महज 75 रन पर समेट सिर्फ 6 ओवर में जीता मैच

VHT 2025-26
क्रिकेट

बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर BCCI का बड़ा एक्शन, KKR को सुनाया ये फरमान

BCCI orders to KKR release mustafizur rahman
क्रिकेट

‘BCCI ही करे तय’, मुस्ताफिजुर रहमान कॉन्ट्रोवर्सी पर इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी का बयान

Mustafizur Rahaman
क्रिकेट

शुभमन गिल को बाहर क्‍यों किया… अजीत अगरकर की अगुवाई वाले सेलेक्शन पैनल पर बुरी तरह से भड़के योगराज सिंह

Yograj Singh on dropping Shubman Gill
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.