हार्दिक पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बनाई गेंदबाजों की रेल, सिर्फ इतनी गेंदों पर जड़ डाला अपना पहला लिस्ट-ए शतक

हार्दिक पंड्या ने शनिवार को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में बड़ौदा और विदर्भ के बीच विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान अपना पहला लिस्ट ए शतक लगाया। पांड्या ने छह चौकों और आठ छक्कों की मदद से सिर्फ 68 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया है। भारत के स्‍टार ऑलराउंडर जब बल्लेबाजी करने आए तब बड़ौदा 20वें ओवर में 71 रन पर पांच विकेट गंवा चुका था। नंबर सात पर बल्लेबाजी करने आए पंड्या ने समय लिया और 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि, उन्होंने जल्द ही अपनी गति बदली और तिहरे अंक तक पहुंचने के लिए सिर्फ 24 गेंदें लीं।