‘आइसलैंड वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह ले सकता है!’ भारत-बांग्लादेश वर्ल्ड कप विवाद में आइसलैंड क्रिकेट ने कर डाला ऐसा ट्वीट

बीसीबी पर आइसलैंड क्रिकेट ने किया मजेदार ट्वीट (फोटो- IANS)
Mustafizur Rahman Controversy: पिछले कुछ दिन भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट जगत के लिए बेहद ही खराब रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार के बाद भारत में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाने को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया। मुस्ताफिजुर को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल 2026 के लिए 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसी पर एक्शन लेते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने केकेआर को मुस्ताफिजुर को रिलीज करने का निर्देश दिया। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश के इसी मूव पर अब आइसलैंड क्रिकेट ने एक ट्वीट कर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर चुटकी ली है।
आइसलैंड क्रिकेट ने भारत-बांग्लादेश विवाद पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ट्वीट करते हुए लिखा कि वह वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह ले सकता है। ट्वीट में मजाकिया अंदाज में लिखा गया, 'इससे पहले कि कोई पूछे, हां, आने वाले टी20 विश्व कप में आइसलैंड की टीम बांग्लादेश की जगह ले सकती है। साथ ही हमें सुरक्षा और सलामती को लेकर कोई चिंता भी नहीं है। हमारे खिलाड़ियों यह चिंता हो सकती है, लेकिन हमें नहीं।'
आईपीएल के 19वें संस्करण के लिए 16 दिसंबर को अबू धाबी में ऑक्शन आयोजित हुआ था, जिसमें केकेआर ने मुस्ताफिजुर को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू माइनोरिटी पर हुए अत्याचारों और उन्हें मार डालने की खबरों के चलते मुस्ताफिजुर का भारत में भारी विरोध होने लगा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी को बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज करने के निर्देश दिए। इसके बाद बीसीबी ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया। साथ ही बीसीबी ने आईपीएल की स्ट्रीमिंग पर भी बैन लगा दिया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग