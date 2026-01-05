‘आइसलैंड वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह ले सकता है!’ भारत-बांग्लादेश वर्ल्ड कप विवाद में आइसलैंड क्रिकेट ने कर डाला ऐसा ट्वीट

Mustafizur Rahman Controversy: पिछले कुछ दिन भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट जगत के लिए बेहद ही खराब रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार के बाद भारत में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाने को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया। मुस्ताफिजुर को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल 2026 के लिए 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसी पर एक्शन लेते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने केकेआर को मुस्ताफिजुर को रिलीज करने का निर्देश दिया। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश के इसी मूव पर अब आइसलैंड क्रिकेट ने एक ट्वीट कर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर चुटकी ली है।