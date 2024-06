IND vs SA Final: विराट कोहली को लेकर सट्टा बाजार की भविष्यवाणी, मैच से पहले कर दिया बड़ा दावा

Satta Bazar on IND vs SA World Cup Final: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल से पहले सट्टा बाजार ने विराट कोहली को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है।

IND vs SA Final T20 World Cup 2024: अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में शुरू हुआ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल (T20 World Cup 2024 Final) मुकाबला आजा बारबाडोस में खेला जाएगा। इस मैच में अब तक की दो सबसे बेहतर खेलने वाली टीमें आमने सामने हैं। साउथ अफ्रीका का मुकाबला भारतीय टीम (India vs South Africa) से होगा, जो अब तक कोई मैच नहीं हारी हैं। इस मुकाबले से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar on Virat Kohli) ने विराट कोहली (Virat kohli) को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि कोहली ने इस पूरे टूर्नामेंट में 7 मैच खेलने के बाद सिर्फ 75 रन बनाए हैं और वर्ल्ड कप के फाइनल में भी उनपर सबकी नजरे रहेंगी।