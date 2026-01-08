‘बोर्डर पार वाले लोग…’, शाहीन आफरीदी ने भारतीयों की खेल भावना पर उठाए सवाल

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी (फोटो- ESPNcricinfo)
Shaheen Afridi Statement on India: भारत और बांग्लादेश के बीच अभी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मैच को लेकर मामला काफी गंभीर है। मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर शुरू हुई कॉन्ट्रोवर्सी अब अलग ही स्तर पर पहुंच गई है। इसी बीच पाकिस्तान के वनडे कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने भारत की खेल भावना को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं। यह प्रतिक्रिया एशिया कप फाइनल और उससे जुड़े आयोजनों के बाद अब बांग्लादेश से जुड़े मामले के दौरान सामने आई है, जहां भारतीय क्रिकेट बोर्ड के रवैये पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। आफरीदी ने भारत की खेल भावना पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीयों में खेल भावना की कमी है।
शाहीन आफरीदी से भारत और पाकिस्तान के संबंध और एशिया में खेल के स्तर पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने भारत के ऊपर काफी अपमानजनक टिप्पणी की है। उनके अनुसार, 'बॉर्डर के उस पार वाले लोगों में खेल भावना की कमी है, वे इसका उल्लंघन करते हैं। हमारा काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है और हमारा फोकस भी उसी पर है। हम मैदान पर इसका जवाब देंगे।' आफरीदी का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबलों में खेल से ज्यादा बातें हावी होती दिखती हैं।
पूर्व वेस्टइंडीज कप्तान जेसन होल्डर ने भी क्रिकेट के राजनीतिकरण पर चिंता जताई थी। उन्होंने एशिया कप 2025 के फाइनल के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत ने खिताब जीतने के बावजूद ट्रॉफी लेने के लिए मंच पर नहीं जाकर गलत संदेश दिया। इसके अलावा हाथ मिलाने जैसी परंपराओं से दूरी बनाने को भी खेल भावना के खिलाफ बताया गया। पूर्व इंग्लिश ऑलराउंडर मोईन अली ने आईसीसी पर कुछ बोर्डों के पक्ष में झुकाव का आरोप लगाया।
दरअसल पहले इस बहस की शुरुआत तब हुई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप जीतने के बाद पाकिस्तान के मोहसीन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा टीम ने किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ भी नहीं मिलाया। अब बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर को आईपीएल से निकालने के बाद इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
