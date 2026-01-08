‘बोर्डर पार वाले लोग…’, शाहीन आफरीदी ने भारतीयों की खेल भावना पर उठाए सवाल

Shaheen Afridi Statement on India: भारत और बांग्लादेश के बीच अभी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मैच को लेकर मामला काफी गंभीर है। मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर शुरू हुई कॉन्ट्रोवर्सी अब अलग ही स्तर पर पहुंच गई है। इसी बीच पाकिस्तान के वनडे कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने भारत की खेल भावना को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं। यह प्रतिक्रिया एशिया कप फाइनल और उससे जुड़े आयोजनों के बाद अब बांग्लादेश से जुड़े मामले के दौरान सामने आई है, जहां भारतीय क्रिकेट बोर्ड के रवैये पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। आफरीदी ने भारत की खेल भावना पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीयों में खेल भावना की कमी है।