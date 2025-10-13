IND vs WI: चौथे दिन वेस्टइंडीज की बेहतरीन बल्लेबाजी, दूसरी पारी में लंच तक बनाए 252 रन, शाई होप शतक के करीब

दिन की शुरुआत वेस्टइंडीज ने दो विकेट पर 173 रन से की। सुबह के सत्र में जॉन कैंपबेल ने रवींद्र जडेजा की गेंद पर छक्का लगाकर अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा किया। इस शतक के लिए उन्होंने 174 गेंदों का सामना किया, जिसमें नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे। कैंपबेल का यह शतक खास इसलिए भी है, क्योंकि वह सात साल बाद भारत के खिलाफ टेस्ट में शतक जड़ने वाले वेस्टइंडीज के पहले बल्लेबाज बने। इससे पहले 2018 में रोस्टन चेज ने भारत के खिलाफ शतक बनाया था। हालांकि, 64वें ओवर में जडेजा ने कैंपबेल को पगबाधा आउट कर उनकी 199 गेंदों में 12 चौकों और तीन छक्कों से सजी 115 रनों की पारी का अंत किया।