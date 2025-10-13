IND vs WI: चौथे दिन वेस्टइंडीज की बेहतरीन बल्लेबाजी, दूसरी पारी में लंच तक बनाए 252 रन, शाई होप शतक के करीब

वेस्टइंडीज ने चौथे दिन शानदार प्रदर्शन किया है (Photo - EspnCricinfo)
India vs West Indies, 2nd Test: वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन सोमवार को लंच तक तीन विकेट पर 252 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। जॉन कैंपबेल की शानदार शतकीय पारी (115) और शाई होप की नाबाद 92 रनों की पारी ने मेहमान टीम को भारत के पहली पारी के स्कोर 270 रन के करीब पहुंचा दिया है। वेस्टइंडीज अभी भारत से केवल 18 रन पीछे है, और उनके पास सात विकेट शेष हैं।
दिन की शुरुआत वेस्टइंडीज ने दो विकेट पर 173 रन से की। सुबह के सत्र में जॉन कैंपबेल ने रवींद्र जडेजा की गेंद पर छक्का लगाकर अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा किया। इस शतक के लिए उन्होंने 174 गेंदों का सामना किया, जिसमें नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे। कैंपबेल का यह शतक खास इसलिए भी है, क्योंकि वह सात साल बाद भारत के खिलाफ टेस्ट में शतक जड़ने वाले वेस्टइंडीज के पहले बल्लेबाज बने। इससे पहले 2018 में रोस्टन चेज ने भारत के खिलाफ शतक बनाया था। हालांकि, 64वें ओवर में जडेजा ने कैंपबेल को पगबाधा आउट कर उनकी 199 गेंदों में 12 चौकों और तीन छक्कों से सजी 115 रनों की पारी का अंत किया।
लंच के समय वेस्टइंडीज का स्कोर तीन विकेट पर 252 रन था, जिसमें शाई होप 92 रन बनाकर नाबाद थे। उनके साथ कप्तान रोस्टन चेज 23 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए अब तक मजबूत साझेदारी निभाई है, जिससे वेस्टइंडीज की स्थिति और मजबूत हुई है।
भारत की ओर से गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा ने एक-एक विकेट लिया। भारत को अब जल्दी विकेट चटकाने की जरूरत है ताकि वह वेस्टइंडीज को बढ़त लेने से रोक सके। दूसरी ओर, वेस्टइंडीज की कोशिश होगी कि होप और चेज की जोड़ी लंच के बाद भी अपनी लय बरकरार रखे और टीम को पहली पारी में बढ़त दिलाए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग