IND vs WI: शाई होप ने खत्म किया शतक का सूखा, आठ साल बाद ठोकी सेंचुरी, बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड

शाई होप ने तीसरा टेस्ट शतक ठोका (Photo - EspnCricInfo)
Shai Hope century, India vs West Indies 2nd Test: भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन कैरेबीयाई बल्लेबाज शाई होप ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में होप ने 214 गेंदों में 12 चौके और दो छक्के की मदद से 103 रन बनाए। इसी के साथ उन्होंने आठ साल से चला आ रहा शतक का सूखा खत्म किया।
यह होप के करियर का तीसरा और भारत के खिलाफ पहले टेस्ट शतक है। दो शतकों के बीच में सबसे ज्यादा समय पारियां लेने वाले वे वेस्टइंडीज के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आखिरी बार होप ने 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ शतक ठोका था। उसके बाद वे 58 पारियां खेल चुके हैं।
उनकी इस पारी की बदौलत ही वेस्टइंडीज की टीम फॉलोओन खेलते हुए अपनी पारी की हार को टालने में सफल रही। पहली पारी में 270 रन से पिछड़ने के बाद फॉलोऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। 35 रन तक उसके 2 विकेट गिर गए थे। उसके बाद होप और जॉन कैम्पबेल (115) ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी हुई। शतक जड़ते ही होप की पारी का अंत भी हो गया। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शाई होप को क्लीन बोल्ड किया।
58 शाई होप (2017-25) - आज सिलसिला टूटा
47 जर्मेन ब्लैकवुड (2015-20)
46 क्रिस गेल (2005-08)
44 ड्वेन ब्रावो (2005-09)
41 शिवनारायण चंद्रपॉल (1998-02)
इससे पहले दिन की शुरुआत वेस्टइंडीज ने दो विकेट पर 173 रन से की। सुबह के सत्र में जॉन कैंपबेल ने रवींद्र जडेजा की गेंद पर छक्का लगाकर अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा किया। इस शतक के लिए उन्होंने 174 गेंदों का सामना किया, जिसमें नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे। कैंपबेल का यह शतक खास इसलिए भी है, क्योंकि वह सात साल बाद भारत के खिलाफ टेस्ट में शतक जड़ने वाले वेस्टइंडीज के पहले बल्लेबाज बने।
इससे पहले 2018 में रोस्टन चेज ने भारत के खिलाफ शतक बनाया था। हालांकि, 64वें ओवर में जडेजा ने कैंपबेल को पगबाधा आउट कर उनकी 199 गेंदों में 12 चौकों और तीन छक्कों से सजी 115 रनों की पारी का अंत किया। भारत की ओर से गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने दो, वॉशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा ने एक-एक विकेट लिया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग