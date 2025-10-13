IND vs WI: शाई होप ने खत्म किया शतक का सूखा, आठ साल बाद ठोकी सेंचुरी, बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड

उनकी इस पारी की बदौलत ही वेस्टइंडीज की टीम फॉलोओन खेलते हुए अपनी पारी की हार को टालने में सफल रही। पहली पारी में 270 रन से पिछड़ने के बाद फॉलोऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। 35 रन तक उसके 2 विकेट गिर गए थे। उसके बाद होप और जॉन कैम्पबेल (115) ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी हुई। शतक जड़ते ही होप की पारी का अंत भी हो गया। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शाई होप को क्लीन बोल्ड किया।