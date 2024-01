ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहर ढाने वाले शमार जोसेफ हुए चोटिल, नहीं खेलेंगे ILT20

Submitted by:

शमर जोसेफ को टेस्ट सीरीज़ के बाद अपनी टीम दुबई कैपिटल्स में शामिल होना था, लेकिन पैर की उंगली की चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ रहा है। वेस्टइंडीज का यह खिलाड़ी अब पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) पर फोकस करने से पहले अपने देश लौटेगा।

Shamar Joseph out of ILT20 due to Injury: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ गाबा टेस्ट मैच के दौरान हुई इंजरी के कारण आईएलटी20 से बाहर हो गए हैं। वह आईएलटी20 में दुबई कैपिटल्स का हिस्सा थे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद आईएलटी 20 का हिस्सा बनना था लेकिन चोटिल होने के कारण वह पहले घर जाएंगे और फिर पीएसएल में पेशावर जल्मी के साथ जुड़ेंगे।