शमी नए साल की चुनौतियों की इस तरह कर रहे हैं तैयारी, ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीर

कोलकाता : टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सोशल साइट पर अपनी ट्रेनिंग की तस्वीर पोस्ट कर विपक्षी टीमों को दे दी है। उन्होंने इस तस्वीर के साथ लिखा हि वह नए साल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा है कि ट्रेनिंग जारी है। नए साल में नई चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहा हूं।

Training in progress...

Gearing up for the challenges ahead 💪🏻💪🏻#TeamIndia pic.twitter.com/3sIBdktSgk