Shashank Singh Exclusive Interview: मेरा सिर्फ एक मंत्रा…वॉच द बॉल, एंड हिट द बॉल

Shashank Singh Interview: पिछले सीजन पंजाब किंग्स की टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु से सिर्फ छह रन से हारकर पहली बार चैंपियन बनने से चूक गई थी। उस मैच में शशांक सिंह ने 30 गेंदों में नाबाद 61 रन ठोके थे लेकिन टीम को खिताब नहीं दिला सके थे। शुक्रवार को जियो-स्टार प्रेसरूम से शशांक ने पत्रिका से खास बातचीत करते हुए कहा कि टीम पिछले सीजन को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस सीजन टीम का लक्ष्य खिताब जीतना और उनका लक्ष्य अच्छा प्रदर्शन करने पर है। पंजाब का पहला मुकाबला ३१ मार्च को मुल्लांपुर में गुजरात टाइटंस से होगा।