‘देश, इंसान या धर्म किसे सजा दे रहे हैं?’ मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने पर भड़के शशि थरूर

Mustafizur Rahman Controversy: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। दुनियाभर से यहां खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने आते हैं। उन्हीं में से एक नाम है बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान, जो पिछले कई वर्षों से इस लीग में खेल रहे हैं और अपने प्रदर्शन के दम पर सुर्खियां बटोरी हैं। इसी के चलते आईपीएल के अगले संस्करण के लिए उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 9.20 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर अपनी स्क्वॉड में शामिल किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश वह पॉलिटिक्स का शिकार हो गए और अब आईपीएल से बाहर हो गए हैं।