IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इस खतरनाक बल्लेबाज की हुई वापसी

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 03, 2026

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान (Photo - EspnCricInfo)

Indian Squad for ODI series against New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर स्क्वाड की घोषणा की है। कप्तान शुभमन गिल की वापसी हुई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर दिया गया है।

गिल और अय्यर की वापसी

इस सीरीज में कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लगी थी। वे अक्टूबर के आखिर से स्प्लीन की चोट के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर थे। हालांकि उनकी फेटनेस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। बीसीसीआई ने साफ किया है कि अय्यर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद खेलते नजर आएंगे। वहीं कप्तान गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चोटिल हो गए थे। जिसके बाद वनडे में उनकी जगह केएल राहुल ने टीम की कमान संभाली थी।

IND vs NZ: वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

मैच नंबरतारीखस्थान
पहला वनडे11 जनवरीबड़ौदा
दूसरा वनडे14 जनवरीराजकोट
तीसरा वनडे18 जनवरीइंदौर

हार्दिक पांड्या और बुमराह को दिया गया आराम

टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। दोनों खिलाड़ियों का चोटों का लंबा इतिहास रहा है, ऐसे में उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हार्दिक पंड्या ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से कोई वनडे नहीं खेला है। वहीं बुमराह 2023 वर्ल्ड कप के बाद से वनडे टीम से बाहर हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल।

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Updated on:

03 Jan 2026 05:07 pm

Published on:

03 Jan 2026 04:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इस खतरनाक बल्लेबाज की हुई वापसी

