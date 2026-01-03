IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इस खतरनाक बल्लेबाज की हुई वापसी

इस सीरीज में कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लगी थी। वे अक्टूबर के आखिर से स्प्लीन की चोट के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर थे। हालांकि उनकी फेटनेस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। बीसीसीआई ने साफ किया है कि अय्यर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद खेलते नजर आएंगे। वहीं कप्तान गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चोटिल हो गए थे। जिसके बाद वनडे में उनकी जगह केएल राहुल ने टीम की कमान संभाली थी।