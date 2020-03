श्रेयस अय्यर ने कोहली को बताया 'कठोर' खिलाड़ी, धोनी के बारे में कहा- वो हैं असली लीडर

नई दिल्ली। टीम इंडिया में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ( Shreyas Iyer ) ने भारतीय कप्तान विराट कोहली ( Virat Kohli ) को 'कठोर' प्लेयर बताया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक फैन ने अय्यर से विराट कोहली के बारे में एक शब्द कहने को कहा तो अय्यर ने जवाब में कोहली को 'कठोर' बताया।

अय्यर ने कोहली को बताया 'कठोर'

ट्विटर पर हर्षा वर्धन नाम की एक एक यूजर ने श्रेयस अय्यर से पूछा कि विराट कोहली के लिए एक शब्द? जवाब में अय्यर ने लिखा 'Relentless'। श्रेयस अय्यर का ये जवाब सुर्खियों में आ गया है।

रोहित अन्य खिलाड़ियों के लिए हैं प्रेरणादायक- अय्यर

इसके अलावा एक फैन ने ट्विटर पर श्रेयस अय्यर से रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को लेकर भी सवाल कर लिया। रोहित के बारे में श्रेयस अय्यर से पूछा गया- रोहित शर्मा के बारे में कुछ कहिये, आपके साथ उनका कैसा रिश्ता है। इसपर अय्यर ने जवाब दिया, "रोहित शर्मा का व्यक्तित्व गजब है, वो प्रेरणादायक हैं और साथ ही टीम के खिलाड़ियों का ध्यान भी रखते हैं।

.@ImRo45 is a very good personality to be around. He’s very motivating, caring towards his teammates. https://t.co/mR6YanrxYI