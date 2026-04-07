‘लो दीता एक पॉइंट’ श्रेयस अय्यर की बहन ने KKR को किया ट्रोल, वायरल हुआ ये वीडियो

Shreyas Iyers sister trolls KKR: कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला सोमवार को बारिश की भेंट चढ़ गया। केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 3.4 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 25 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे कि भारी बारिश के चलते मैच रोकना पड़ा। लगातार बारिश को देखते हुए मैच रेफरी ने दोनों कप्‍तानों की सहमति से मैच को रद्द घोषित कर दिया, जिसके बाद दोनों टीमों को एक-एक अंक बांटा गया। इसको लेकर पंजाब किंग्‍स के कप्‍तान श्रेयस अय्यर की बहन ने केकेआर की टांग खिंचाई करते हुए एक रील इंस्‍टाग्राम पर शेयर की है, जो तेजी से वायरल हो रही है।