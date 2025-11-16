Health update: ICU में भर्ती शुभमन गिल की आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, मैदान से अभी रहेंगे दूर

Shubman Gill Health update: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्‍ट के दूसरे दिन पहले ही सेशन में भारत को कप्‍तान शुभमन गिल के रूप में बड़ा झटका लगा। ईडन गार्डंस में शुभमन गिल ने साइमन हार्मर की गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। कुछ ही मिनटों में गिल काफी दर्द में देखे गए। वह अपनी गर्दन हिला भी नहीं पा रहे थे और अंतत: उन्‍हें मैदान छोड़ना पड़ा। ड्रेसिंग रूम में उपचार के बाद भी उन्‍हें कोई आराम नहीं मिला और दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक हालत काफी खराब हो गई, जिसके बाद उन्‍हें स्‍ट्रेचर पर लिटाकर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां फिलहाल उन्‍हें निगरानी के लिए आईसीयू में भर्ती हैं। इसी बीच चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्‍ट भी मिस करने वाले हैं।