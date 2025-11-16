Health update: ICU में भर्ती शुभमन गिल की आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, मैदान से अभी रहेंगे दूर

गर्दन में ऐंठन से परेशान भारतीय कप्तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्स@/ESPNcricinfo)
Shubman Gill Health update: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन पहले ही सेशन में भारत को कप्तान शुभमन गिल के रूप में बड़ा झटका लगा। ईडन गार्डंस में शुभमन गिल ने साइमन हार्मर की गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। कुछ ही मिनटों में गिल काफी दर्द में देखे गए। वह अपनी गर्दन हिला भी नहीं पा रहे थे और अंतत: उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। ड्रेसिंग रूम में उपचार के बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक हालत काफी खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां फिलहाल उन्हें निगरानी के लिए आईसीयू में भर्ती हैं। इसी बीच चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट भी मिस करने वाले हैं।
79/2 के स्कोर पर भारत स्थिर दिख रहा था। गिल के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद पारी में स्थिरता नहीं रही और पारी 189/9 पर समाप्त हुई। वह बल्लेबाजी के लिए वापस नहीं आए और न ही मैदान पर उतर सके। फैंस इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि गिल शायद बल्लेबाजी के लिए आएंगे, लेकिन वह नहीं आए। इस तरह उन्हें रिटायर्ड आउट करार दिया गया।
रेवस्पोर्ट्ज़ की रिपोर्ट में बताया गया है कि शनिवार को गिल को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉ. सप्तर्षि बसु की अगुवाई में छह सदस्यों का एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जिसमें एक हृदय रोग विशेषज्ञ और एक न्यूरोलॉजिस्ट भी शामिल हैं। एहतियात के तौर पर उन्हें आईसीयू में रखा गया है।
रिपोट में ये भी कहा गया है कि गिल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो सकते हैं। गिल पर रात भर नजर रखी गई और उन्हें ठीक होने में कम से कम कुछ दिन और लगेंगे। इस वजह से गुवाहाटी टेस्ट के लिए उनकी उपलब्धता बेहद मुश्किल है। अगर वह उपलब्ध भी हैं तो भी उन्हें 22 नवंबर से शुरू होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में खेलने से बचना चाहिए। वनडे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से वह भारतीय टीम का नियमित हिस्सा रहे हैं और गिल को अब कुछ आराम करने की जरूरत है।
भारत को अब अपने कप्तान और चौथे नंबर के बल्लेबाज़ के बिना ही सीरीज के आखिरी टेस्ट में उतरना पड़ सकता है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम अभी भी मौजूदा मैच में 63 रनों की बढ़त बनाए हुए है, ऐसे में गिल की अनुपस्थिति भारत के लिए पहले से ही नुकसानदेह साबित हो रही है और अगले छह दिन तय करेंगे कि इसका सीरीज पर कितना असर पड़ेगा।
