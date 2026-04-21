गिल-बुमराह समेत सभी सीनियर खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में ब्रेक देगा BCCI, इन युवाओं को मिलेगा मौका

IND vs AFG Only Test: भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह समेत सभी सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने पर विचार कर रहे हैं। यह टेस्ट मैच आईपीएल 2026 के खत्म होने के ठीक बाद खेला जाना है। ये खबर उन रिपोर्ट के कुछ हफ़्तों बाद आई है, जिनमें दावा किया गया था कि बीसीसीआई जून में खेले जाने वाले इस टेस्‍ट मैच के लिए मजबूत टीम उतारने सकता है। अफगानिस्तान के खिलाफ यह एकमात्र टेस्ट मैच 6 से 10 जून के बीच आयोजित होगा।