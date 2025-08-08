इंग्लैंड दौरे से लौटते ही BCCI ने शुभमन गिल को नहीं दिया आराम, भारतीय टीम के इन खिलाड़ियों को भी खेलनी होगी दलीप ट्रॉफी

नॉर्थ जोन की टीम में गिल के अलावा अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और अंशुल कंबोज का नाम भी शामिल है। ये सभी खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे में भारतीय टीम का हिस्सा थे। उनेक अलावा भारतीय विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को सेंट्रल जोन टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं इस टीम में कुलदीप यादव भी हैं। हालांकि इन कुलदीप को इंग्लैंड के खिलाफ एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। वहीं जुरेल ने मात्र एक मुक़ाबला खेला था। ऐसा मान जा रहा था कि एशिया कप को ध्यान में रखते हुए इन स्टार खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट से आराम दिया जा सकता है। लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा नहीं किया है।