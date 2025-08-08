इंग्लैंड दौरे से लौटते ही BCCI ने शुभमन गिल को नहीं दिया आराम, भारतीय टीम के इन खिलाड़ियों को भी खेलनी होगी दलीप ट्रॉफी

Shubman Gill, Duleep Trophy, North Zone Captain: भारतीय घरेलू क्रिकेट का आगामी 2025-26 सीजन शुरू होने जा रहा है, और इसकी शुरुआत रेड-बॉल क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट, दलीप ट्रॉफी से होगी। इसके लिए सभी छह टीमों के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड दौरे से वापस लौटे ही भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी है और नॉर्थ जोन का कप्तान बनाया है।
दलीप ट्रॉफी 2025 के लिए नॉर्थ जोन के स्क्वाड की कप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल संभालते हुए नजर आएंगे। गिल का बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू काफी शानदार देखने को मिला है जिसमें वह इंग्लैंड के दौरे पर बल्ले से जहां रिकॉर्ड 754 रन बनाने में कामयाब हुए तो वहीं उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने सीरीज को 2-2 की बराबरी पर भी खत्म किया।
नॉर्थ जोन की टीम में गिल के अलावा अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और अंशुल कंबोज का नाम भी शामिल है। ये सभी खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे में भारतीय टीम का हिस्सा थे। उनेक अलावा भारतीय विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को सेंट्रल जोन टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं इस टीम में कुलदीप यादव भी हैं। हालांकि इन कुलदीप को इंग्लैंड के खिलाफ एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। वहीं जुरेल ने मात्र एक मुक़ाबला खेला था। ऐसा मान जा रहा था कि एशिया कप को ध्यान में रखते हुए इन स्टार खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट से आराम दिया जा सकता है। लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा नहीं किया है।
नॉर्थ जोन की टीम 28 अगस्त को ईस्ट जोन के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। ईस्ट जोन टीम की कप्तानी ईशान किशन कर रहे हैं। यह पहली बार है जब गिल नॉर्थ जोन टीम की कप्तानी कर रहे होंगे। पिछले सीजन उन्होंने एक मैच में इंडिया A टीम की कप्तानी की थी। उस मैच की दोनों पारियों में उन्होंने 25 और 21 रन बनाए थे। हालांकि उनकी टीम उस मैच में 76 रनों से हार गई थी।