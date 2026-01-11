Rahul Dravid Birthday: जब सिर्फ 22 गेंदों पर अर्धशतक जड़ ‘द वॉल’ ने उड़ा दी थीं न्यूजीलैंड की धज्जियां, यहां पढ़ें उनकी कुछ यादगार पारियां

Rahul Dravid Birthday: भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेटरों में से एक 'द वॉल' के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ आज 11 जनवरी को अपना 53वां जन्‍मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंदौर में जन्मे द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट में अनुशासन और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। टेस्‍ट क्रिकेट में रक्षात्मक तकनीक के लिए 'द वॉल' नाम दिया गया। उन्‍होंने भारत के लिए 164 टेस्ट खेले, जिसमें 36 शतकों के साथ 13,288 रन बनाए। इतना ही नहीं उन्‍होंने वनडे में भी शानदार प्रदर्शन किया, उन्‍होंने 344 एकदिवसीय मैचों में 10,889 रन बनाए। हालांकि वह सिर्फ एक T20I ही खेल सके। 2011 में इंग्‍लैंड के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में द्रविड़ ने समित पटेल की गेंदों पर लगातार तीन छक्के जड़े थे। आइये आज उनके जन्‍मदिन पर उनकी कुछ यादगार पारियों पर एक नजर डालते हैं।