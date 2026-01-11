अगर मार पड़ भी जाती है तो… विराट कोहली गेंदबाज को दिया ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

नेट सेशन के दौरान एक नेट बॉलर से बात करते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Virat Kohli Motivational Message: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की मौजूदगी अक्सर चर्चा का विषय रहती है। फिर चाहे वह मैदान में हों या फिर कहीं और। वडोदरा में भारत के ट्रेनिंग सेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वह एक बार फिर सोशल मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे से पहले सामने आए एक वीडियो वह एक इंटेंस प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक गेंदबाज से बात करते दिख रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया है।
दरअसल, यह घटना शनिवार 10 जनवरी को कोटाम्बी स्टेडियम में हुई। जहां भारतीय टीम रविवार को शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले आखिरी तैयारी कर रही थी। एक लंबे नेट सेशन के बाद कोहली नेट बॉलर को हौसला बढ़ाने के लिए रुके और बाद में उसके लिए एक क्रिकेट बॉल पर ऑटोग्राफ भी दिया।
वायरल वीडियो में कोहली को एक सीधा, लेकिन मोटिवेशनल मैसेज देते हुए सुना गया। उन्होंने गेंदबाज से कहा कि अगर मार पड़ भी जाती है तो कोई बात नहीं, पर कनविक्शन से मैं वो बॉल डाल रहा हूं, जो मुझे डालना है, मैं वो बॉल नहीं डाल रहा जो बैट्समैन मुझसे डलवा रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।
बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी में 77 और 131 रन बनाने के बाद कोहली तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ शार्प नजर आए। उनके हाल के आंकड़े उनके मोमेंटम को दिखाते हैं। कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों में 151 की औसत से 302 रन बनाने के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। उन्होंने सीरीज में दो शतक बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका वनडे रिकॉर्ड शानदार रहा है, उन्होंने 33 मैचों में 55.23 की औसत से 1,657 रन बनाए हैं।
