अगर मार पड़ भी जाती है तो… विराट कोहली गेंदबाज को दिया ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी में 77 और 131 रन बनाने के बाद कोहली तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ शार्प नजर आए। उनके हाल के आंकड़े उनके मोमेंटम को दिखाते हैं। कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों में 151 की औसत से 302 रन बनाने के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। उन्होंने सीरीज में दो शतक बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका वनडे रिकॉर्ड शानदार रहा है, उन्होंने 33 मैचों में 55.23 की औसत से 1,657 रन बनाए हैं।