कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने दिया चौंकाने वाला बयान, रोहित-कोहली के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर कही ये बात

Shubman Gill on Rohit Sharma and Virat Kohli: वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के भविष्य को बड़ा बयान दिया है। दोनों खिलाड़ियों की उम्र को देखते हुए अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वे 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन अब गिल ने इन सभी बातों पर पूर्ण विराम लागा दिया है।