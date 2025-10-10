कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने दिया चौंकाने वाला बयान, रोहित-कोहली के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर कही ये बात

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा (Photo - BCCI)
Shubman Gill on Rohit Sharma and Virat Kohli: वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के भविष्य को बड़ा बयान दिया है। दोनों खिलाड़ियों की उम्र को देखते हुए अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वे 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन अब गिल ने इन सभी बातों पर पूर्ण विराम लागा दिया है।
गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'रोहित और विराट का अनुभव और कौशल बहुत कम खिलाड़ियों में होता है। उन्होंने भारत के लिए जितने मैच जीते हैं, उसे बहुत कम खिलाड़ी हासिल कर पाए हैं। उनकी क्षमता, गुणवत्ता और अनुभव टीम के लिए अनमोल हैं। इसलिए दोनों खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए पूरी तरह से टीम में हैं।'
उन्होंने आगे कहा, 'रोहित भाई से मैंने बहुत-सी खूबियां सीखी हैं। उनकी शांति और टीम के भीतर जो अपनापन और दोस्ती का माहौल वह बनाते हैं, वह मेरे लिए प्रेरणादायक है। यही वो गुण हैं जिन्हें मैं उनसे अपनाना चाहता हूं और अपने भीतर उतारना चाहता हूं।'
गिल का यह बयान इसलिए चौंकाने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान हुआ था तब मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर का बयान गिल से बिलकुल अलग था। अजीत अगरकर ने तब कहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने 2027 विश्व कप को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है।
बता दें रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने करियर के अंतिम दौर में हैं। विराट नवंबर में 37 साल के हो जाएंगे। रोहित 38 के हो चुके हैं। अभी विश्व कप में दो साल का समय बचा है और इस दौरान ज्यादा वनडे क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। ऐसे में उन्हें अपनी फ़िटनेस पर लगातार ध्यान देना होगा।
वहीं गिल इस महीने होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय वनडे टीम की कमान संभालेंगे। रोहित भी इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले गिल को रोहित की जगह टेस्ट टीम की कमान भी सौंपी गई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी। गिल फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
