SL vs Pak 1st T20I: फरहान की तूफानी फिफ्टी और धाकड़ गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को बुरी तरह धोया

श्रीलंका के खिलाफ शॉट खेलते साहिबजादा फरहान। (फोटो सोर्स: cricbuzz)
SL vs Pak 1st T20I Highlights: पाकिस्तान ने तीन मैचों की T20I सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका को छह विकेट से रौंदकर 1-0 की बढ़त बना ली है। दांबुला में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए बेहद अनुशासित गेंदबाजी और मेजबान श्रीलंकाई टीम को सिर्फ 128 रन पर ढेर कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान ने महज 36 गेंदों पर 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलते हुए जीत सुनिश्चित की, जिससे उसने 20 गेंदें शेष रहते लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।
श्रीलंका की पारी शुरुआत से ही लड़खड़ाती नजर आई, क्योंकि नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। तीसरे ओवर में सलमान मिर्ज़ा ने कामिल मिशारा को शून्य पर आउट कर उसे पहला झटका दिया। इसके तुरंत बाद पथुम निसांका भी 12 रन बनाकर आउट हो गए। स्पिन गेंदबाजों के आने से रन बनाने की गति और धीमी हो गई। शादाब खान ने एक ही ओवर में कुसल मेंडिस (14) और धनंजय डी सिल्वा (10) को आउट कर दिया। असलंका ने एक छक्का लगाकर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन उन्हें भी अबरार अहमद ने 18 रन पर आउट कर दिया।
श्रीलंका की ओर से एकमात्र जनिथ लियानागे ने 31 गेंदों में 40 रन की सबसे बड़ी पारी खेली। उन्होंने वानिंदु हसरंगा (18) और कप्तान दासुन शनाका (12) के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां कीं, लेकिन कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बना सका। पाकिस्तान की ओर से अबरार ने 25 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि सलमान मिर्ज़ा ने 28 रने देकर तीन विकेट चटकाए। श्रीलंका 19.2 ओवर में 128 रन पर ऑल आउट हो गई।
महज 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान के ओपनरों ने तूफानी शुरुआत करके स्कोरबोर्ड के दबाव को खत्म कर दिया। साहिबज़ादा और सईम अयूब ने पहले छह ओवरों में ही 55 रनों की तेज़ साझेदारी की। महेश तीक्षणा ने अयूब को 24 रन पर आउट करके 59 के स्कोर पर पहला झटका दिया। श्रीलंका ने मैच में वापसी करने की कोशिश की, जब हसरंगा ने सलमान आगा को 16 रन पर आउट किया और दुष्मंथा चमीरा ने खतरनाक फरहान को उनके अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद आउट कर दिया।
धनंजय डी सिल्वा ने फखर ज़मान को 10 रन पर स्टंप करके रोमांच बढ़ा दिया। लेकिन, तब तक पाकिस्तान का स्कोर 106 पर 4 विकेट हो गया। इसके बाद शादाब और उस्मान खान ने शांति के साथ 16.4 ओवर में बाकी रन बनाते हुए पाकिस्तान को आसान जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
