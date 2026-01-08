SL vs Pak 1st T20I: फरहान की तूफानी फिफ्टी और धाकड़ गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को बुरी तरह धोया

श्रीलंका की पारी शुरुआत से ही लड़खड़ाती नजर आई, क्योंकि नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। तीसरे ओवर में सलमान मिर्ज़ा ने कामिल मिशारा को शून्य पर आउट कर उसे पहला झटका दिया। इसके तुरंत बाद पथुम निसांका भी 12 रन बनाकर आउट हो गए। स्पिन गेंदबाजों के आने से रन बनाने की गति और धीमी हो गई। शादाब खान ने एक ही ओवर में कुसल मेंडिस (14) और धनंजय डी सिल्वा (10) को आउट कर दिया। असलंका ने एक छक्का लगाकर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन उन्हें भी अबरार अहमद ने 18 रन पर आउट कर दिया।