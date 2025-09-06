Patrika LogoSwitch to English

SL vs ZIM T20 Series: श्रीलंका के खिलाफ ‘करो या मरो’ के मुकाबले में उतरेगा जिम्बाब्वे, क्या करेगा पलट वार

भारत

Siddharth Rai

Sep 06, 2025

जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच टी20 मुक़ाबला (Photo: X/ZimCricketv)

SL vs ZIM T20 Series: जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टी20 सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जाना है। तीन मुकाबलों की सीरीज में बने रहने के लिए जिम्बाब्वे को यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। जिम्बाब्वे की टीम सीरीज का पहला मुकाबला चार विकेट से हार चुकी है। अगर मेजबान टीम ने दूसरा मैच भी गंवा दिया, तो सीरीज उसके हाथों से निकल जाएगी।

इस मैच में श्रीलंका काफी मजबूत नजर आ रही है। इस टीम को पथुम निसांका और कुसल मेंडिस से बल्लेबाजी में खासा उम्मीदें होंगी। वहीं, गेंदबाजी में नुवान तुषारा और महीश थीक्षाना मुकाबले का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं। दूसरी ओर, जिम्बाब्वे की टीम बल्लेबाजी में ब्रायन बेनेट और सिकंदर रजा पर काफी हद तक निर्भर करती है। गेंदबाजी में रिचर्ड नगारवा और ट्रेवर टीम को मजबूती देते नजर आ सकते हैं।

हरारे की पिच पर बल्लेबाज जमकर रन बना सकते हैं। हालांकि, अच्छी उछाल के कारण तेज गेंदबाज भी अपना दबदबा दिखा सकते हैं। स्पिनर पिच से टर्न हासिल कर सकते हैं। शनिवार को यहां दोपहर के समय बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच साल 2008 से अब तक कुल सात टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें छह मैच श्रीलंका के पक्ष में रहे। वहीं, एक मुकाबले में जिम्बाब्वे को जीत नसीब हुई है। जिम्बाब्वे ने 16 जनवरी 2024 को पहली और आखिरी बार श्रीलंका के विरुद्ध टी20 मैच जीता था।

जिम्बाब्वे टीम: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), सीन विलियम्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुनयोंगा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजारबानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, डायोन मायर्स, ब्रेंडन टेलर, क्लाइव मदांडे और ट्रेवर।

श्रीलंका टीम: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, चरिथ असलंका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, दुशान हेमंथा, दुशमंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, नुवान तुषारा, चमिका करुणारत्ने, डुनिथ वेलालागे, बिनुरा फर्नांडो, मथीशा पथिराना, कामिल मिशारा, विशेन हलंबगे।

Published on:

06 Sept 2025 12:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SL vs ZIM T20 Series: श्रीलंका के खिलाफ 'करो या मरो' के मुकाबले में उतरेगा जिम्बाब्वे, क्या करेगा पलट वार

