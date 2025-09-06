SL vs ZIM T20 Series: श्रीलंका के खिलाफ ‘करो या मरो’ के मुकाबले में उतरेगा जिम्बाब्वे, क्या करेगा पलट वार

इस मैच में श्रीलंका काफी मजबूत नजर आ रही है। इस टीम को पथुम निसांका और कुसल मेंडिस से बल्लेबाजी में खासा उम्मीदें होंगी। वहीं, गेंदबाजी में नुवान तुषारा और महीश थीक्षाना मुकाबले का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं। दूसरी ओर, जिम्बाब्वे की टीम बल्लेबाजी में ब्रायन बेनेट और सिकंदर रजा पर काफी हद तक निर्भर करती है। गेंदबाजी में रिचर्ड नगारवा और ट्रेवर टीम को मजबूती देते नजर आ सकते हैं।