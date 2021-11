Syed Mushtaq Ali Trophy: पी सरवाना कुमार के घातक गेंदबाजी के बदौलत टूर्नामेंट के फाइनल में तमिलनाडु,सेफा में 8 विकेट से हैदराबाद को हराया

नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज तमिलनाडु का मुकाबला हैदराबाद से था |तमिलनाडु के कप्तान विजय शंकर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसके 5 विकेट मात्र 30 रन पर ही गिर चुके थे।

तमिलनाडु के ओपनर तेज गेंदबाज सरवना कुमार के घातक गेंदबाजी के आगे हैदराबाद की बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं टिक सकी। सरवाना कुमार ने 3.3 ओवर में 2 मिनट में रखते हुए 21 रन देकर हैदराबाद के 5 विकेट झटके। तमिलनाडु के तरफ से मुरूगन अश्विन ने 4 ओवर में 13 रन देकर दो विकेट और मोहम्मद ने 3 ओवर में 12 रन देकर दो विकेट झटके।

मात्र एक बल्लेबाज दहाई अंक पार कर सकें

हैदराबाद की तरफ से मात्र एक बल्लेबाज दहाई अंक को पार कर सके। तनय आठवें नंबर पर बल्लेबाजी को उतरे और उन्होंने 24 गेंदों में 25 रन बनाए। जिसके बदौलत हैदराबाद ने अपना सम्मान बचाते हुए 18.3 ओवर 90 रन का स्कोर खड़ा किया।

Tamil Nadu becomes the first team to make it to 3 consecutive Syed Mushtaq Ali Trophy Finals.#SMAT2021