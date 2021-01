india vs australia : स्मिथ को रन आउट करने के बाद जडेजा ने दिया ये बड़ा बयान, देखें वीडियो

नई दिल्ली। रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी SCG) में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया (Australia) की पहली पारी में चार विकेट लिए जिसमें 91 रन बनाने वाले मार्नस लाबुशैन (Marnus Labuschagne) का विकेट भी शामिल है, लेकिन उनके लिए स्टीव स्मिथ (Steve Smith) का रन आउट इन सभी विकेटों से ऊपर रहा।

स्मिथ का रनआउट मेरे लिए सबसे अहम

स्मिथ (Steve Smith) ने इस मैच की पहली पारी में 131 रन बनाए। यह उनका भारत के खिलाफ आठवां और कुल 27वां टेस्ट शतक है। वह जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) के साथ तेजी से रन भाग रहे थे। स्मिथ ने स्कावयर लेग पर शॉट खेला और रन के लिए भागे। एक रन लेने के बाद वह दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े। स्मिथ जब दूसरा रन ले रहे थे तभी जडेजा ने गेंद पकड़ कर सीधी थ्रो विकेटों पर मार दी और स्मिथ रन आउट हो गए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई पारी भी 338 रनों पर समाप्त हो गई।

Seemingly impossible that only Jadeja the fielder could have made possible. Not just the accuracy of the throw but the sheer speed of the throw was the key to that run out. Absolutely brilliant!

