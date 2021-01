Ind Vs Aus Test: स्मिथ ने जड़ा करियर का 27 वां शतक, ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिरे

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया ( India vs Australia Test Match ) के बीच तीसरा टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेला जा रहा है। एडिलेड में पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल कर चार मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी। वहीं दूसरे दिन लंच ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 250 रन का आंकड़ा पार कर चुका है। हालांकि इसके साथ ही टीम के 8 विकेट भी गिर चुके हैं।

स्मिथ ने अपने करियर का 27वां शतक जड़कर अपने शानदार फॉर्म से टीम ऑस्ट्रेलिया को राहत दी है। टीम इंडिया को एक और कामयाबी मिल गई है. स्टार्क 24 रन बनाकर सैनी का शिकार हुए. स्टार्क ने हालांकि 30 गेंद में ही 24 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को मुश्किल में डालने की कोशिश की है. ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 310 रन है मैच में अपनी मजबूत स्थिति के लिए ऑस्ट्रेलिया की नजर कम से कम 400 रन जोड़ने पर रहेगी।

