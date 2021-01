Corona पर अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून कर रही परेशान, कोर्ट में दायर हुई PIL

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के संक्रमण के बीच जागरूकता के लिए अभिनेता अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) की आवाज में मोबाइल कॉलर ट्यून हर किसी को फोन पर सुनाई देती है। लेकिन इस कॉलर ट्यून के चलते अब कई लोगों को परेशानी हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

इस याचिका में अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज में COVID-19 जागरूकता वाली मोबाइल कॉलर ट्यून हटाने की मांग की गई है।

PIL filed in Delhi High Court seeking the removal of mobile caller tune on #COVID19 awareness in the voice of actor Amitabh Bachchan