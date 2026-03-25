दक्षिण अफ्रीका ने डिसाइडर में कीवियों को 33 रन से हराकर न्यूजीलैंड की धरती पर जीती पहली टी20 सिरीज

188 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत ही बिखरी रही। पावरप्ले में वियान मुल्डर और ओटनेल बार्टमैन ने केटेन क्लार्क और डेन क्लीवर को सस्ते में पवेलियन लौटाया। न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर की कमर स्पिनर प्रेनेलान सुब्रेयेन ने तोड़ी, जिन्होंने बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाई और अपने 4 ओवरों में सिर्फ 5.50 की इकॉनोमी से 22 रन दिए। कप्तान केशव महाराज (Keshav Maharaj) ने एक विकेट झटका।



बेवन जैकब्स ने 36 रनों की पारी के साथ संघर्ष किया, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई मदद नहीं मिल सकी। जेराल्ड कोएट्जी ने 19वें ओवर में जोश क्लार्कसन और कोल मैकोंची दोनों के विकेट लेकर न्यूजीलैंड की उम्मीदें पूरी तरह खत्म कर दी। ब्लैककैप्स 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन ही बना पाए, इसी के साथ मैच और सीरीज दोनों गंवाई।