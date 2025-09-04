Patrika LogoSwitch to English

‘मेरे साथ कोचिंग स्टाफ ने जिस तरह व्यवहार किया…’, CSK को लेकर डेवाल्ड ब्रेविस ने खोला बड़ा राज़

Devald Brevis on MS Dhoni: एबी डीविलियर्स के साथ एक इंटरव्यू में बात करते हुए डेवाल्ड ब्रेविस ने एमएस धोनी को लेकर कई खुलासे किए हैं और उनके व्यवहार के बारे में भी बताया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 04, 2025

Devlad Brevis Cricket news
डेवाल्ड ब्रेविस ने धोनी की जमकर की तारीफ (फोटो- IANS)

Devald Brevis on MS Dhoni: इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज में अपनी आक्रामक शतकीय पारी और फिर वनडे सीरीज में फ्लॉप शो की वजह से हाल में चर्चा में आए दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की एक क्रिकेटर के अलावा एक व्यक्ति के रूप में जमकर प्रशंसा की है। साथ उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग स्टाफ को लेकर बड़ा राज़ खोला है।

ब्रेविस ने की धोनी की तारीफ

ब्रेविस ने कहा, "एमएस धोनी के बारे में मैं बस यही कह सकता हूं कि उनकी विनम्रता और एक इंसान के रूप में उनका व्यक्तित्व मेरे लिए सबसे खास रहा। मैदान के बाहर वह कैसे हैं, खिलाड़ियों और लोगों के लिए उनके पास कितना समय है। यह बेहद अहम है। उनके कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर वह सो रहे होते हैं, तो सिर्फ उसी समय दरवाजा बंद होता है।"

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

04 Sept 2025 07:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 'मेरे साथ कोचिंग स्टाफ ने जिस तरह व्यवहार किया…', CSK को लेकर डेवाल्ड ब्रेविस ने खोला बड़ा राज़

पत्रिका कनेक्ट