IPL 2026: पहले ही मैच से पहले SRH का बड़ा दांव! 3 करोड़ के खिलाड़ी की जगह 1.5 करोड़ वाले इस विदेशी की एंट्री

IPL 2026, SRH News: अभी तो IPL 2026 का मैदान भी नहीं सजा कि टीमों के बीच चोटिल खिलाड़ियों और उनके रिप्लेसमेंट का दौर शुरू हो गया है। सबसे बड़ा झटका लगा है सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को, जिसे 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलना है। पहले मैच से चंद दिन पहले हैदराबाद की टीम को एक ऐसा बदलाव करना पड़ा है जो उनके लिए काफी मुश्किल था। टीम के स्टार खिलाड़ी जैक एडवर्ड्स चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। आनन-फानन में हैदराबाद ने 3 करोड़ के खिलाड़ी की जगह एक अनुभवी विदेशी चेहरे को टीम में शामिल किया है। वहीं, दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भी सीजन शुरू होने से पहले अपनी टीम में एक नए खिलाड़ी की एंट्री कराई है।