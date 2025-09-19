मोहम्मद नबी ने लगाई छक्कों की झड़ी, आखिरी ओवर में जड़े पांच सिक्स, मात्र इतनी गेंद पर अर्धशतक ठोक बनाया रिकॉर्ड

श्रीलंका ने अफगानिस्तान को एशिया कप 2025 के 11वें मुकाबले में 6 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ श्रीलंका ने सुपर-4 में अपनी जगह बना ली। श्रीलंका के साथ बांग्लादेश की टीम अगले दौर में पहुंच चुकी है, जबकि अफगानिस्तान को खिताबी रेस से बाहर होना पड़ा। भले ही अफगानिस्तान को इस मुकाबले में शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन मोहम्मद नबी ने अपनी बल्लेबाजी से फैंस का जमकर मनोरंजन किया।