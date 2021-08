भारतीय ऑलराउंडर स्‍टुअर्ट बिन्‍नी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्‍यास लेने की घोषणा कर दी है। 37 वर्षीय स्टुअर्ट बिन्नी ने सोमवार को क्रिकेट से सन्यास लेने का ऐलान किया। वनडे इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया के लिए सबसे अच्छी गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड बिन्नी के नाम रहा है। हालांकि स्टुअर्ट बिन्नी पिछले काफी समय से टीम से बाहर चल रहे थे। वर्ष 2016 के बाद से उन्होंने कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। हालांकि बिन्नी ने टेस्ट, टी20 और वनडे तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

4 रन देकर लिए थे 6 विकेट

स्टुअर्ट बिन्नी ने वर्ष 2014 में गेंदबाजी करते हुए ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज तक कोई अन्य भारतीय क्रिकेटर नहीं तोड़ पाया है। यह रिकॉर्ड बिन्नी ने वनडे मैच में बनाया था। वर्ष 2014 में एक वनडे मैच में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक पारी मेें मात्र 4 रन देकर 6 विकेट झटके थे। भारतीय वनडे क्रिकेट में यह किसी भी खिलाड़ी द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बिन्नी से पहले दिग्गज अनिल कुंबले ने वर्ष 1993 में 12 रन देकर 6 विकेट लिए थे। स्टुअर्ट बिन्नी भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के चयनकर्ता रहे रोजर बिन्नी के बेटे हैं।

Well played #StuartBinny. Wish you well and hope you continue to have a fulfilling life within our game.