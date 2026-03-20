‘धोनी-रोहित की लिस्ट में शामिल हुआ ये भारतीय खिलाड़ी’, पूर्व क्रिकेटर ने कप्तानी पर दिया बड़ा बयान

बद्रीनाथ ने कहा, 'अभी उनकी तुलना धोनी और रोहित जैसे दिग्गज कप्तानों से करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। वे एक अलग स्तर पर हैं और भारतीय क्रिकेट के सबसे महान कप्तानों में से एक हैं। उन दोनों ने 5-5 खिताब जीते हैं। श्रेयस ने अभी तक एक KKR के अलावा उतने खिताब नहीं जीते हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से उस लिस्ट में शामिल हैं। अगर आप आईपीएल के बेस्ट कप्तानों की लिस्ट बनाएंगे, तो मैं उन्हें धोनी, रोहित और गंभीर के ठीक बाद रखूंगा।' देखा जाए तो गौतम गंभीर की कप्तानी में KKR ने 2012 और 2014 में खिताब जीता था।