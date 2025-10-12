IND vs WI: कैच पकड़ने के दौरान चोटिल हुआ ये खिलाड़ी, गर्दन के पास लगी गेंद, छोड़ना पड़ा मैदान, VIDEO

मैच के आठवें ओवर में अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर कैंपबेल ने जोरदार स्वीप शॉट खेला। गेंद तेजी से शॉर्ट फॉरवर्ड लेग की ओर गई, जहां सुदर्शन तैनात थे। यह पोजीशन फील्डिंग के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, लेकिन सुदर्शन ने हिम्मत और फुर्ती का शानदार प्रदर्शन किया। गेंद पहले उनकी उंगलियों से टकराई, फिर गर्दन के पास हेलमेट पर लगी, लेकिन सुदर्शन ने गजब की एकाग्रता दिखाते हुए गेंद को हवा में छिटकने नहीं दिया और कैच को पूरा किया। इस दौरान किस्मत ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि गेंद उनके हाथों में स्थिर रही।