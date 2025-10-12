IND vs WI: कैच पकड़ने के दौरान चोटिल हुआ ये खिलाड़ी, गर्दन के पास लगी गेंद, छोड़ना पड़ा मैदान, VIDEO

साई सुदर्शन ने अपनी फील्डिंग से सभी को हैरान कर दिया (photo - bCCI)
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टेस्ट मैच के दूसरे दिन युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अपनी फील्डिंग से सभी को हैरान कर दिया। 23 वर्षीय सुदर्शन ने एक ऐसा कैच लपका, जिसने न केवल वेस्टइंडीज के ओपनर जॉन कैंपबेल को पवेलियन की राह दिखाई, बल्कि दर्शकों और खिलाड़ियों को भी अवाक कर दिया। हालांकि, इस शानदार प्रयास के दौरान सुदर्शन चोटिल हो गए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा।
मैच के आठवें ओवर में अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर कैंपबेल ने जोरदार स्वीप शॉट खेला। गेंद तेजी से शॉर्ट फॉरवर्ड लेग की ओर गई, जहां सुदर्शन तैनात थे। यह पोजीशन फील्डिंग के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, लेकिन सुदर्शन ने हिम्मत और फुर्ती का शानदार प्रदर्शन किया। गेंद पहले उनकी उंगलियों से टकराई, फिर गर्दन के पास हेलमेट पर लगी, लेकिन सुदर्शन ने गजब की एकाग्रता दिखाते हुए गेंद को हवा में छिटकने नहीं दिया और कैच को पूरा किया। इस दौरान किस्मत ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि गेंद उनके हाथों में स्थिर रही।
कैंपबेल, जिन्होंने 25 गेंदों में दो चौकों की मदद से 10 रन बनाए थे, इस कैच को देखकर स्तब्ध रह गए। वह कुछ पल मैदान पर खड़े रहे, यह समझने की कोशिश करते हुए कि सुदर्शन ने इतनी मुश्किल गेंद को कैसे पकड़ लिया। दर्शकों की भीड़ भी इस अविश्वसनीय क्षण को देखकर हैरान थी। हालांकि, सुदर्शन इस शानदार कैच का जश्न नहीं मना सके। कैच पकड़ने के दौरान उनके दाएं हाथ की एक उंगली में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह दर्द में थे।
भारतीय टीम के फिजियो तुरंत मैदान पर पहुंचे और सुदर्शन की चोट का प्राथमिक उपचार किया। हालत को देखते हुए सुदर्शन को मैदान से बाहर ले जाया गया। उनकी जगह युवा खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल ने फील्डिंग की जिम्मेदारी संभाली। सुदर्शन की चोट भारत के लिए बड़ा झटका हो सकती है।
