आज ही के दिन ‘लिटिल मास्टर’ ने जड़ा था अपना पहला सैंकड़ा, बनाया ऐसा रिकॉर्ड जो 55 सालों से नहीं टूटा

1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उस ऐतिहासिक सीरीज में सुनील गावस्कर का टेस्ट डेब्यू हुआ था। पहला टेस्ट किंग्सटन में खेला गया जिसमें गावस्कर चोट की वजह से नहीं खेल सके। दरअसल, गावस्कर पहले टेस्ट में 'व्हिटलो' नामक उंगली की बीमारी के कारण अवेलेबल नहीं थे। दूसरे टेस्ट में पोर्ट ऑफ स्पेन में 6 मार्च को उन्होंने डेब्यू किया। उन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक लगाते हुए 65 और 67* रन बनाए और भारत को सात विकेट से जीत दिलाई।



फिर आई तीसरे टेस्ट की बारी, जॉर्जटाउन, 21 मार्च 1971। गावस्कर ने तीसरे टेस्ट में 116 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके लगाए। यह उनका पहला टेस्ट शतक था। दूसरी पारी में भी वे 64 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने इस युवा की पिच पर डटे रहने की क्षमता और तकनीक देखकर कैरेबियाई दर्शक भी दंग रह गए थे।