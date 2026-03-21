21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

आज ही के दिन ‘लिटिल मास्टर’ ने जड़ा था अपना पहला सैंकड़ा, बनाया ऐसा रिकॉर्ड जो 55 सालों से नहीं टूटा

Sunil Gavaskar Debut Hundred: 21 मार्च 1971 को गुयाना के जॉर्जटाउन में तीसरे टेस्ट के दौरान सुनील गावस्कर ने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था। इसी सीरीज में उन्होंने कुल 774 रन बनाए, जो किसी भी खिलाड़ी का डेब्यू सीरीज में सर्वाधिक रन का विश्व रिकॉर्ड है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Mar 21, 2026

Sunil Gavaskar Debut Test hundred

सुनील गावस्कर का डेब्यू टेस्ट शतक (Image: ANI)

Sunil Gavaskar Debut Hundred: वेस्टइंडीज की धरती पर गैरी सोबर्स, रोहन कन्हाई और क्लाइव लॉयड जैसे दिग्गजों से सजी एक टीम। और उनके सामने खड़ा था 21 साल का एक मुंबईकर नौजवान, जो न तो हेलमेट पहनता था, न तेज गेंदबाजों से घबराता था।

तारीख थी 21 मार्च 1971, जब जॉर्जटाउन के बोर्डा ग्राउंड पर इस युवा ने तीसरे टेस्ट में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा और भारतीय क्रिकेट में एक ऐसे युग की शुरुआत की, जिसे इतिहास आज भी सुनहरे शब्दों में याद करता है। वह नौजवान कोई और नहीं, बल्कि 'लिटिल मास्टर' सुनील मनोहर गावस्कर थे और आज ही के दिन 55 साल पहले उन्होंने टेस्ट बैटिंग का बेंचमार्क इतना ऊंचा सेट कर दिया था कि पांच दशकों बाद भी कोई खिलाड़ी उनके रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच सका है।

जॉर्जटाउन से शुरु हुई कहानी

1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उस ऐतिहासिक सीरीज में सुनील गावस्कर का टेस्ट डेब्यू हुआ था। पहला टेस्ट किंग्सटन में खेला गया जिसमें गावस्कर चोट की वजह से नहीं खेल सके। दरअसल, गावस्कर पहले टेस्ट में 'व्हिटलो' नामक उंगली की बीमारी के कारण अवेलेबल नहीं थे। दूसरे टेस्ट में पोर्ट ऑफ स्पेन में 6 मार्च को उन्होंने डेब्यू किया। उन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक लगाते हुए 65 और 67* रन बनाए और भारत को सात विकेट से जीत दिलाई।

फिर आई तीसरे टेस्ट की बारी, जॉर्जटाउन, 21 मार्च 1971। गावस्कर ने तीसरे टेस्ट में 116 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके लगाए। यह उनका पहला टेस्ट शतक था। दूसरी पारी में भी वे 64 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने इस युवा की पिच पर डटे रहने की क्षमता और तकनीक देखकर कैरेबियाई दर्शक भी दंग रह गए थे।

55 साल से अजेय है यह कीर्तिमान

गावस्कर ने चौथे टेस्ट (ब्रिजटाउन) में 117 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि पांचवें और अंतिम टेस्ट में पोर्ट ऑफ स्पेन वापस लौटते हुए उन्होंने 124 और 220 रन जड़े। 220 रन की इस पारी के दौरान उन्होंने 529 मिनट पिच पर बिताए थे।

गावस्कर ने पूरी सीरीज में 154.80 की औसत से 774 रन बनाए, जिसमें चार शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे। यह डेब्यू सीरीज में किसी भी बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर था, जिसने जॉर्ज हेडली के 703 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा। वे मैच के दौरान एक टूथ इन्फेक्शन के दर्द से जूझते हुए भी डटे रहे और अपने जज्बे के दम पर यह कारनामा किया। पांच मैचों की उस सीरीज में गावस्कर की बल्लेबाजी से प्रभावित होकर त्रिनिदाद के एक गायक ने उनके सम्मान में 'गावस्कर कैलिप्सो' नाम का एक गीत भी बनाया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Sports News

Sports news In Hindi

सुनील गावस्कर

Published on:

21 Mar 2026 04:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / आज ही के दिन ‘लिटिल मास्टर’ ने जड़ा था अपना पहला सैंकड़ा, बनाया ऐसा रिकॉर्ड जो 55 सालों से नहीं टूटा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

KKR को लगा एक और बड़ा झटका, मुस्तफ़िज़ूर, पथिराना और हर्षित राणा के बाद यह स्टार तेज गेंदबाज भी IPL से बाहर हुआ

Abhishek Nayar becomes new KKR head coach
क्रिकेट

कमेंट्री से हटने के बाद पूर्व क्रिकेटर ने जय शाह को लेकर किया ट्वीट, बताया क्यों लिया रिटायरमेंट

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन
क्रिकेट

IPL में सिर्फ इस खिलाड़ी ने लिए हैं 200 विकेट, भुवनेश्ववर, नरेन और बुमराह के पास इस सीजन इतिहास रचने का मौका

Harshit Rana
क्रिकेट

IPL 2026 से पहले CSK के फैंस के लिए बुरी खबर, ट्रेनिंग सेशन में लंगड़ाते नजर आए एमएस धोनी, देखें वीडियो

MS Dhoni injured
क्रिकेट

IPL के बाद भारत इस देश से खेलेगा टी20 सीरीज, BCCI ने किया शेड्यूल का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं डेब्यू

India vs Ireland T20I series Schedule
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.