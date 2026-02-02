अपनी आदत से लाचार पाकिस्तान फिर हटेगा पीछे? गावस्कर के इस बयान से तिलमिला जाएंगे पाकिस्तानी

गावस्कर ने आजतक को दिए इंटरव्यू में कहा, "इसमें नया क्या है? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर रिटायर होते हैं और फिर, चार दिन बाद, यह कहकर अपना रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं कि 'हमारे फैंस ने हमसे और खेलने के लिए कहा है'। ऐसा फिर से हो सकता है।" उन्होंने पाकिस्तान के इस बॉयकॉट को 'गीदड़भभकी' और 'नौटंकी' करार देते हुए कहा कि अगले चार-पांच दिनों में दुनिया भर से, यहां तक कि उनके पूर्व खिलाड़ियों से भी रिएक्शन आने पर पाकिस्तान अपना रुख बदल सकता है। गावस्कर ने शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ियों का अप्रत्यक्ष जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने बड़े फैसलों से बार-बार पीछे हटकर एक मिसाल कायम की है।