सुरेश रैना ने उठाई कश्मीरी पंडितों की आवाज, कह- हम अपने घर लौटना चाहते हैं

नई दिल्ली। टीम इंडिया में एक समय मिडिल ऑर्डर की जान रहे सुरेश रैना ( Suresh Raina ) ने कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि वो फिर से अपने घर लौटना चाहते हैं। आपको बता दें कि सुरेश रैना का परिवार मूल रूप से जम्मू-कश्मीर का ही रहने वाला है। हालांकि रैना का जन्म यूपी के मुरादनगर में हुआ था।

कश्मीर लौटना चाहते हैं सुरेश रैना

सुरेश रैना ने रविवार को कश्मीरी पंडितों के लिए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'कश्‍मीरी पंडितों की हालत पर मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी और राज्‍यवर्धन राठौड़ का शुक्रिया, हम सब बहुत जल्‍दी लौटेंगे।' बता दें कि सुरेश रैना लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। वो फिलहाल नीदरलैंड्स में पत्‍नी के साथ हैं और सर्जरी के बार रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

Thank you @narendramodi and @Ra_THORe for helping the #KashmiriPandits situation ☝️✌️we all will be back there very soon 🇮🇳☝️ https://t.co/PeR2FJnk6p