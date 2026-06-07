Team India New Captain: सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर को लेकर दिया पहला रिएक्शन, कप्तानी छीने जाने के बाद कही दिल छू लेने वाली बात

टॉस के समय सूर्यकुमार ने भारतीय पुरुष टी20 क्रिकेट टीम की कमान संभालने पर श्रेयस को बधाई देते हुए कहा, "जैसा कि आपने कहा, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जाहिर है कि मैं श्रेयस के लिए बहुत, बहुत, बहुत खुश हूं, क्योंकि उन्हें भारतीय टी20 टीम की कप्तानी करने का मौका मिल रहा है। हमने बॉम्बे में साथ मिलकर काफी क्रिकेट खेला है। मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगी, वह यह है कि मुंबई के लगातार तीन कप्तान भारत के लिए टी20 टीम की कप्तानी करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत गर्व का क्षण है और सभी को इसका जश्न मनाना चाहिए।"