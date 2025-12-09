पिछले 20 मैच से सूर्यकुमार यादव ने नहीं लगाया अर्धशतक, 10 मुकाबलों में नहीं छू पाये दहाई का आंकड़ा, चिंताजंक है भारतीय कप्तान का प्रदर्शन

पिछले एक साल से सूर्या का बल्ला खामोश है। पिछले 21 अंतरराष्ट्रीय टी20 मुकाबलों की 18 पारियों में उन्होंने महज 170 रन बनाए हैं, यानी उनका औसत 10 से भी कम का रहा है। इस दौरान वे 10 बार तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए और तीन मौकों पर उन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। सूर्यकुमार ने आखिरी बार अर्धशतक अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, जब उन्होंने 35 गेंदों पर नाबाद 75 रनों की तूफानी पारी खेली थी। उसके बाद से उनका बल्ला शांत है।