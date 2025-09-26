पहलगाम हमले और सेना वाले बयान पर सूर्यकुमार यादव को ICC ने दी वॉर्निंग, आज सुनाएगी फैसला

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने सूर्यकुमार यादव को कहा है कि हर कोई राजनीतिक बातें करेगा, तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ को भी आईसीसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। दोनों शुक्रवार को समिति के सामने पेश होंगे। हाल ही में सुपर 4 चरण के मैच के दौरान उनके आपत्तिजनक और राजनीतिक हाव-भाव को लेकर भारत की शिकायत के बाद उन्हें तलब किया गया है। फरहान और रऊफ गुरुवार को दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने के कारण अदालत में पेश नहीं हुए।