पहलगाम हमले और सेना वाले बयान पर सूर्यकुमार यादव को ICC ने दी वॉर्निंग, आज सुनाएगी फैसला

ICC Warned Suryakumar Yadav on Statement Over Pahalgam: भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव गुरुवार को दुबई में 21 सितंबर को पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए मैच के बाद अपने कथित राजनीतिक बयानों को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के समक्ष पेश हुए। आईसीसी ने सूर्यकुमार यादव को भविष्य में अपनी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी राजनीतिक बयान से बचने का निर्देश दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव, बीसीसीआई के सीओओ हेमंग अमीन और क्रिकेट संचालन प्रबंधक सुमीत मल्लापुरकर के साथ समिति के समक्ष पेश हुए। उन्हें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो क्लिप दिखाए गए और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ये बयान दिए थे।
यह सुनवाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा एशिया कप के ग्रुप चरण में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत के बाद सूर्या के राजनीतिक बयानों के बारे में आईसीसी से शिकायत के आधार पर हुई। भारत की जीत के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान यादव ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना का जिक्र किया था।
भारतीय टी20 कप्तान ने टॉस के समय अपने समकक्ष सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया, जबकि मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने खेल भावना का उल्लंघन किया, तो उनका जवाब था, "खेल भावना से बढ़कर कुछ नहीं है। हम पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं और इसे ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाले सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं।"
टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने सूर्यकुमार यादव को कहा है कि हर कोई राजनीतिक बातें करेगा, तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ को भी आईसीसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। दोनों शुक्रवार को समिति के सामने पेश होंगे। हाल ही में सुपर 4 चरण के मैच के दौरान उनके आपत्तिजनक और राजनीतिक हाव-भाव को लेकर भारत की शिकायत के बाद उन्हें तलब किया गया है। फरहान और रऊफ गुरुवार को दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने के कारण अदालत में पेश नहीं हुए।
भारतीयों ने फरहान द्वारा बल्ले से बंदूक चलाने की नकल करने पर नाराजगी जताई, जबकि रऊफ ने बार-बार विमान दुर्घटना के बारे में इशारे किए, जिसमें पाकिस्तान के झूठे दावों का जिक्र था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया था।