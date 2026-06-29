सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 को याद करते हुए शेयर किया पोस्ट, लिखा – इसे महसूस करने पर गर्व है

सूर्यकुमार ने इस जीत को याद करते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। सूर्य ने लिखा, "खेल में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। हर कुर्बानी, हर मुश्किल, हर प्रैक्टिस सेशन, स्टैंड्स से मिला हर चीयर, इन सबने मिलकर उस यादगार रात को मुमकिन बनाया। इस पल को इतने शानदार लोगों के साथ बांटने और दुनिया भर के लाखों भारतीयों के साथ इसे महसूस करने पर गर्व है। उस फ़ाइनल से पहले, उसके दौरान और उसके काफ़ी समय बाद भी अपना प्यार हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। 29 जून, 2024। हम हमेशा आपका जश्न मनाते रहेंगे।"