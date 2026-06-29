Vaibhav Suryavanshi को क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? आर अश्विन ने पहले ही बता दी थी वजह

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (फोटो- BCCI)
Vaibhav Suryavanshi Debut Delayed: आयरलैंड ने रविवार को इतिहास रचते हुए भारतीय टीम को पहली बार टी20 सीरीज में हराया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का लगातार 16 टी20 सीरीज से चला आ रहा अजेय अभियान भी समाप्त हो गया। दो मैचों की इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, जबकि पहले मुकाबले में गेंदबाजों की भी जमकर धुनाई हुई।
सीरीज से पहले वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की काफी चर्चा थी, लेकिन वह पूरी सीरीज में बेंच पर ही बैठे रहे। हालांकि, टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पहले ही बता दिया था कि सूर्यवंशी को इस सीरीज में क्यों नहीं खिलाया जाएगा। अश्विन ने कहा था कि सूर्यवंशी को टीम में इसलिए चुना गया ताकि उन्हें भारतीय टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में समय बिताने का मौका मिले और वह समझ सकें कि मुश्किल परिस्थितियों में टीम का माहौल कैसा होता है। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी के पास अभी काफी समय है और भविष्य में उन्हें पर्याप्त मौके मिलेंगे।
अश्विन ने उनके डेब्यू नहीं होने की वजह भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि जिन खिलाड़ियों जैसे संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने भारत को टी20 विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई है, उन्हें बाहर करना किसी भी तरह से सही फैसला नहीं होगा। यही कारण है कि सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका नहीं मिला। अश्विन ने यह भी कहा था कि जब तक मौजूदा बल्लेबाज लगातार फ्लॉप नहीं होते, तब तक सूर्यवंशी को मौका मिलना मुश्किल है।
आपको बता दें कि भारतीय टीम को आखिरी बार टी20 सीरीज में हार साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली थी, जब पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया को 3-2 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारतीय टीम ने आयरलैंड को 2-0 से हराया, एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक जीता, ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीं पर 4-1 से हराया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 1-1 से बराबर रही। इसके बाद भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से हराया और फिर टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया।
इसके बाद टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 4-1, श्रीलंका को 3-0, बांग्लादेश को 3-0 और दक्षिण अफ्रीका को 3-1 से हराया। इंग्लैंड को 5-1 से हराने के बाद भारत ने एशिया कप का खिताब भी जीता। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीं पर 2-1 से हराया, फिर दक्षिण अफ्रीका को उसी के घर में 3-1 से मात दी। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज अपने नाम की और फिर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर अपना शानदार अभियान जारी रखा।
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