Vaibhav Suryavanshi को क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? आर अश्विन ने पहले ही बता दी थी वजह

सीरीज से पहले वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की काफी चर्चा थी, लेकिन वह पूरी सीरीज में बेंच पर ही बैठे रहे। हालांकि, टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पहले ही बता दिया था कि सूर्यवंशी को इस सीरीज में क्यों नहीं खिलाया जाएगा। अश्विन ने कहा था कि सूर्यवंशी को टीम में इसलिए चुना गया ताकि उन्हें भारतीय टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में समय बिताने का मौका मिले और वह समझ सकें कि मुश्किल परिस्थितियों में टीम का माहौल कैसा होता है। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी के पास अभी काफी समय है और भविष्य में उन्हें पर्याप्त मौके मिलेंगे।