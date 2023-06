RCB के इस बल्लेबाज ने लगाई छक्कों की झड़ी, टी20 मैच में फिर पार हुआ 500 रन का आंकड़ा

RCB के इस बल्लेबाज ने लगाई छक्कों की झड़ी, टी20 मैच में फिर पार हुआ 500 रन का आंकड़ा

Published: Jun 23, 2023 01:40:01 pm Submitted by: Siddharth Rai

Will Jacks five consecutive six: जेक ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 45 गेंद पर 7 सिक्स और 8 चौके की मदद से 96 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 213.33 का रहा। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 11वें ओवर में होलमैन को 5 सिक्स भी लगाए।