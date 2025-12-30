T20 Ranking: दीप्ति शर्मा टॉप पर बरकरार, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष ने लगाई लंबी छलांग, टॉप 10 में तीन भारतीय

आईसीसी ने महिला टी20 रैंकिंग जारी कर दी है। ताजा रैंकिंग में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा गेंदबाजों की सूची में टॉप पर बरकरार हैं। वहीं रेणुका ठाकुर ने गेंदबाजी तो शेफाली वर्मा और ऋचा घोष ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। महिला टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में पिछले सप्ताह की तरह दीप्ति शर्मा इस बार भी टॉप पर बरकरार हैं। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने 8 स्थान की छलांग लगाते हुए टॉप 10 में एंट्री मारी है। वह सातवें स्थान पर काबिज हैं।