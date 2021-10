T20 World Cup 2021: पाकिस्तान संग मुकाबले से पहले विराट कोहली ने दिए कई बड़े सवालों के जवाब

दुबई। भारत के कप्तान विराट कोहली ने रविवार को दुबई में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 के पहले मैच से पहले पाकिस्तान को 'बहुत मजबूत टीम' करार दिया। भारत और पाकिस्तान सुपर 12 चरण में रोमांचक ग्रुप 2 के मुकाबले में अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि कई विशेषज्ञों और प्रशंसकों का मानना है कि भारत मजबूत पक्ष है और क्रिकेट प्रेमियों के बीच पसंदीदा टीम है। हालांकि, कोहली की एक अलग राय थी और उन्होंने कहा कि वे मैच में जाने से पहले पिछले रिकॉर्ड को नहीं देखते हैं। इस दौरान कोहली ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी।

एक दिवसीय सहित भारत का विश्व कप मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार 12-0 का रिकॉर्ड है। वे टी20 विश्व कप में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी के सामने पांच बार आए हैं और उन सभी में जीत हासिल की है, जिसमें वर्ष 2007 में टी20 का पहले संस्करण का बड़ा फाइनल जीतना भी शामिल है।

भारत-पाकिस्तान के बीच इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले की पूर्व संध्या पर टीम इंडिया के कप्तान कोहली ने मीडिया से कहा, "हमने अपने रिकॉर्ड और पिछले प्रदर्शन के बारे में इन चीजों पर कभी चर्चा नहीं की। ये चीजें ध्यान भटकाती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम विपक्ष की परवाह किए बिना उस विशेष दिन को कैसे तैयार करते हैं और अमल करते हैं।"

कोहली ने कहा कि पाकिस्तान अपने पिछले दबदबे की परवाह किए बिना हमेशा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरा रहा है। उन्होंने कहा, "मेरे हिसाब से पाकिस्तान बहुत मजबूत टीम है और हमेशा से मजबूत टीम रही है। आपको उनके खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना होगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारी प्रतिभाएं और खिलाड़ी हैं जो खेल को बदल सकते हैं।"

बाबर आज़म की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ अपने विश्व कप के कलंक को तोड़ने की कोशिश करेगी, जिसने टी20 के शोपीस इवेंट में सभी पांच मुकाबले जीते हैं। बाबर, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान टीम की बल्लेबाजी के प्रमुक हिस्से हैं जबकि शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व करते हैं।

कोहली के सीधे जवाब

ICC T20 विश्व कप के बाद T20I कप्तानी से हटने के अपने फैसले पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा, "हमारा ध्यान इस विश्व कप में एक टीम के रूप में अच्छा खेलने पर है और हमें वह करना है जो हमें करने की जरूरत है। लोग कुछ ऐसा खोदने की कोशिश कर रहे हैं जो मौजूद ही नहीं है, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो इसे महत्व दे। मैंने पहले ही इस मामले में अपनी बात को ईमानदारी से समझाया है अगर लोगों को लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है।"

पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी भूमिका पर भारत के कप्तान विराट कोहली ने कहा, "मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या वर्तमान में अपनी शारीरिक स्थिति के साथ, इस टूर्नामेंट में एक निश्चित चरण में हमारे लिए कम से कम 2 ओवर गेंदबाजी करने के लिए तैयार होने के मामले में बेहतर हो रहे हैं। हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि जब तक वह (हार्दिक पांड्या) गेंदबाजी शुरू नहीं करते, हम अपने हाथ में मौजूद मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं। हमने एक या दो ओवर देने के लिए कुछ अन्य विकल्पों पर विचार किया है, इसलिए हमें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।"

'अतीत पर ध्यान नहीं देना चाहता': पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम

वहीं, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ईमानदारी से कहूं तो हम अतीत पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते हैं। हम इस विश्व कप की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अपनी ताकत, क्षमता पर ध्यान देंगे और उस दिन इसे लागू करेंगे।"

इस वर्ष दो टी20 शतक जड़ने वाले बल्लेबाज ने कहा, "चीजों को सरल रखना और बुनियादी बातों पर टिके रहना महत्वपूर्ण है। हम अच्छा क्रिकेट खेलने और बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे।"

गौरतलब है कि पाकिस्तान से सीमा पर तनाव के चलते दोनों देशों की टीमों को द्विपक्षीय श्रृंखला खेलने का मौका नहीं मिला। दोनों टीमों के बीच आखिरी मुलाकात इंग्लैंड में 2019 एकदिवसीय विश्व कप मुकाबले में हुई थी।

यह पूछे जाने पर कि क्या बड़े मैच से पहले उनकी रातों की नींद खराब हो रही है, बाबर ने कहा: "हमने कई इवेंट खेले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया है। जितना अधिक हम इसे सरल रखेंगे, उतना ही बेहतर होगा। यह मूल बातों से चिपके रहने और शांत और तनावमुक्त रहने के बारे में है। हमारी तैयारी हमारे हाथ में है और हमने अपना 100 प्रतिशत दिया है। हम उस दिन अच्छा क्रिकेट खेलने की उम्मीद करते हैं।"