1 सौरव गांगुली – सचिन तेंदुलकर (भारत) 1996-2007 136 6609 258 49.32

2 एडम गिलक्रिस्ट – मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया) 2001-2008 114 5372 172 48.39

3 गॉर्डन ग्रीनिज – डेसमंड हेन्स (वेस्टइंडीज) 1979-1991 102 5150 192* 52.55

4 शिखर धवन – रोहित शर्मा (भारत) 2013-2022 115 5148 210 45.55

5 हाशिम अमला – क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका) 2013-2019 93 4198 282* 46.64

6 वीरेंद्र सहवाग – सचिन तेंदुलकर (भारत) 2002-2012 93 3919 182 42.13

7 एडम गिलक्रिस्ट – मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया) 1998-2002 93 3853 206 41.43

8 आरोन फिंच – डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) 2014-2022 80 3788 258* 47.94

9 डेविड बून – ज्योफ मार्श (ऑस्ट्रेलिया) 1986-1992 88 3523 212 40.03

10 मरवन अट्टापट्टू – सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) 1997-2007 79 3382 237 43.92

11 सनथ जयसूर्या – रोमेश कालूवितरणा (श्रीलंका) 1996-2004 105 3230 129 31.05

12 तिलकरत्ने दिलशान – उपुल थरंगा (श्रीलंका) 2009-2014 71 3159 282 45.12

13 हर्शल गिब्स – ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका) 2002-2009 74 3007 174 41.19

14 जॉनी बेयरस्टो – जेसन रॉय (इंग्लैंड) 2017-2022 50 2922 174 58.44

15 आमिर सोहेल – सईद अनवर (पाकिस्तान) 1990-2000 73 2856 173 39.12

16 हर्शल गिब्स – गैरी कर्स्टन (दक्षिण अफ्रीका) 1996-2003 66 2838 235 46.52

17 विलियम पोर्टरफील्ड – पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड) 2010-2022 78 2499 205 32.03

18 फखर जमान – इमाम-उल-हक (पाकिस्तान) 2017-2023 60 2497 304 43.05