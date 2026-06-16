IND vs AFG 2nd ODI Weather Report: भीषण गर्मी के बीच खेला जाएगा भारत-अफगानिस्तान का दूसरा वनडे, यहां पढ़ें लखनऊ के मौसम का हाल

IND vs AFG 2nd ODI Weather and Pitch Report: भारत और अफगानिस्‍तान के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार 17 जून को भारत रत्‍न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा। पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे चल रही शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम जहां इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करना चाहेगी तो वहीं, हशमतुल्‍लाह शाहिदी के नेतृत्‍व वाली अफगानी टीम पिछली हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी। ऐसे क्रिकेट फैंस को एक कड़ा मैच देखने को मिल सकता है। इस मैच से पहले लखनऊ के मौसम और इकाना की पिच रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।