16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 WC में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हो गई बड़ी चूक, स्‍लो ओवर रेट के लिए पूरी टीम पर जुर्माना

T20 WC में भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से बड़ी चूक हो गई। टीम को स्‍लो ओवर रेट का दोषी पाते हुए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 16, 2026

Pakistan team penalised for slow over rate

पाकिस्‍तान महिला क्रिकेट टीम की कप्‍तान फातिमा सना। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan team penalised for slow over rate: बर्मिंघम के एजबेस्टन में रविवार को आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ ग्रुप ए के मैच के दौरान पाकिस्‍तान की कप्‍तान फातिमा सना से एक बड़ी चूक हो गई। जिसके लिए पूरी टीम पर धीमी ओवर-रेट के लिएमैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। सना ने अपना जुर्म कबूल करते हुए जुर्माने की राशि को स्‍वीकार लिया है।

रेफरी ट्रुडी एंडरसन ने लगाया जुर्माना

आईसीसी (ICC) मैच रेफरी ट्रुडी एंडरसन ने मैच के तीसरे दिन मंगलवार को जांच पड़ताल के बाद जुर्माना लगाया है। उन्‍होंने खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ को आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 का दोषी पाया है। यह आर्टिकल मिनिमम ओवर-रेट के अपराधों से संबंधित है। इसके तहत खिलाड़ियों पर हर उस ओवर के लिए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जो टीम तय समय सीमा के अंदर गेंदबाजी नहीं कर पाती है।

सभी अंपायर ने लगाए थे आरोप

मैदानी अंपायर क्लेयर पोलोसाक और जैकलीन विलियम्स के साथ-साथ थर्ड अंपायर एलोइस शेरिडन और फोर्थ अंपायर सू रेडफर्न ने पाकिस्‍तान महिला टीम पर धीमी ओवर गति का आरोप लगाया था। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके साथ ही प्रस्तावित सजा को स्‍वीकार कर लिया है, जिसके चलते अब इस मामले में कोई सुनवाई की आवश्‍यकता नहीं है।

एक नजर मैच पर

रविवार रात खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 170 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। भारत की ओर से स्‍मृति मंधाना ने सबसे ज्‍यादा 44 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्‍कों की मदद से 68 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उनके अलावा कप्‍तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन और रिचा घोष ने 34 रन बनाए। इन तीनों के अलावा अन्‍य कोई बल्‍लेबाज 20 के आंकड़े को नहीं छू सका। वहीं, पाकिस्‍तान की ओर से फातिमा सना और सादिया इकबाल ने दो-दो विकेट लिए।

इसके जवाब में पाकिस्‍तान की टीम 17 ओवर में महज 106 रन पर सिमट गई और भारत ने 64 रन से बड़ी जीत दर्ज की। पाकिस्‍तान की ओर से मुनीबा अली ने 35 गेंदों पर 41 रन बनाए उनके अलावा अन्‍य कोई बल्‍लेबाज 20 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने पांच विकेट हॉल और श्री चरणी ने तीन विकेट चटकाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Women's T20 World Cup 2026

Updated on:

16 Jun 2026 06:26 pm

Published on:

16 Jun 2026 06:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 WC में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हो गई बड़ी चूक, स्‍लो ओवर रेट के लिए पूरी टीम पर जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's T20 World Cup 2026

IND vs NED: पाकिस्तान पर जीत के बावजूद संतुष्ट नहीं भारत, नीदरलैंड्स के खिलाफ बल्लेबाजी और फील्डिंग सुधारने पर नजर

India vs Netherlands Women's T20 World Cup, India Women vs Netherlands Women, Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur,
क्रिकेट

रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी के निशाने पर पाकिस्‍तान का रिकॉर्ड, 92 रन बनाते ही रचेंगे इतिहास

Rohit Sharma and Shubman Gill ODI Record
क्रिकेट

IPL चोट के बीच लंदन के पार्क में दिखे विराट कोहली, बेटे अकाए को पीठ पर बिठाकर घुमाया, तस्वीरें वायरल

,Virat Kohli London Pics , Virat Kohli son Akaay photo , Virat Kohli injury update , Anushka Sharma London park
क्रिकेट

अफगानिस्‍तान से जीतकर भी फाइनल की रेस से बाहर हो सकता है भारत, जानें कैसे

India A Final Scenario
क्रिकेट

भीषण गर्मी के बीच खेला जाएगा भारत-अफगानिस्तान का दूसरा वनडे, यहां पढ़ें लखनऊ के मौसम का हाल

IND vs AFG 2nd ODI Weather Report
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.