रविवार रात खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 170 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। भारत की ओर से स्‍मृति मंधाना ने सबसे ज्‍यादा 44 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्‍कों की मदद से 68 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उनके अलावा कप्‍तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन और रिचा घोष ने 34 रन बनाए। इन तीनों के अलावा अन्‍य कोई बल्‍लेबाज 20 के आंकड़े को नहीं छू सका। वहीं, पाकिस्‍तान की ओर से फातिमा सना और सादिया इकबाल ने दो-दो विकेट लिए।