India A Final Scenario: श्रीलंका, भारत और अफगानिस्‍तान की ए टीमों के बीच खेली जा रही ट्राई नेशन ए सीरीज अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। श्रीलंका के खिलाफ सोमवार को सुपर ओवर में मिली हार के बाद भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया ए के पास 17 जून को फाइनल में अपनी जगह पक्की करने का एक आखिरी मौका होगा, जब वह अफगानिस्तान ए के खिलाफ अहम मैच खेलने उतरेगी। लेकिन, क्‍या आप जानते हैं कि भारत इस मैच को जीतकर भी फाइनल की रेस से बाहर हो सकता है। आइये आपको इसके पीछे का गणित बताते हैं।