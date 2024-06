T20 World Cup 2024 Super 8 Schedule फाइनल, इन 3 टीमों से भिड़ेगी टीम इंडिया, नोट कर लें पूरा शेड्यूल

टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह आसान बता दें कि टीम इंडिया के लिए सुपर-8 से सेमीफाइनल में पहुंचने की राह काफी आसान है। सुपर-8 में भारत का एक ही मैच टक्‍कर का होने वाला है, जो ऑस्‍ट्रेलिया से है। ऐसे में भारत इस ग्रुप में अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में आसानी से पहुंच सकता है, क्‍योंकि भारत का रिकॉर्ड इन इन दोनों टीमों के खिलाफ काफी अच्छा है।

19 जून से सुपर-8 का आगाज टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 में ग्रुप चरण के बाद सुपर-8 राउंड का आगाज 19 जून को होगा। सुपर-8 का पहला मुकाबला अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। सुपर-8 में सभी आठ टीम अपने ग्रुप को छोड़कर अन्‍य तीनों ग्रुप की एक टीम से मैच खेलेगी। इस तरह हर टीम सुपर-8 में तीन मैच खेलेगी। सुपर-8 में आठ टीमों के बीच कुल 12 मैच खेले जाएंगे।

19 जून – अमेरिका vs दक्षिण अफ्रीका रात 8 बजे से (एंटीगुआ)20 जून – इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज सुबह 6 बजे से (सेंट लूसिया)20 जून – अफगानिस्तान vs भारत रात 8 बजे से (बारबाडोस)21 जून – ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश सुबह 6 बजे से (एंटीगुआ)21 जून – इंग्लैंड vs दक्षिण अफ्रीका रात 8 बजे से (सेंट लूसिया)22 जून – यूएसए vs वेस्टइंडीज सुबह 6 बजे से (बारबाडोस)22 जून – भारत vs बांग्लादेश रात 8 बजे से (एंटीगुआ)23 जून – अफगानिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया सुबह 6 बजे से (सेंट विन्सेंट)23 जून – यूएसए vs इंग्लैंड रात 8 बजे से (बारबाडोस)24 जून – वेस्टइंडीज vs दक्षिण अफ्रीका सुबह 6 बजे से (एंटीगुआ)24 जून – ऑस्ट्रेलिया vs भारत रात 8 बजे से (सेंट लूसिया)25 जून – अफगानिस्तान vs बांग्लादेश सुबह 6 बजे से (सेंट विन्सेंट)